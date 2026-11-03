Βίντεο με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος να επιδεικνύει δεσμίδες χρημάτων, συνομιλίες για πολυτελείς αγορές και καταγγελίες ανθρώπων που προσέφεραν χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες περιλαμβάνονται στα νέα στοιχεία για την υπόθεση της ΜΚΟ που παρουσιάζει το MEGA.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει καταγράψει ο ίδιος ο 37χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, εμφανίζονται έξι δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, δεκάδες χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και άλλα χρήματα απλωμένα πάνω σε τραπέζι.

Την ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεντρώνονταν δωρεές για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να διοχέτευαν μέρος των χρημάτων σε πολυτελή διασκέδαση και προσωπικές δαπάνες. Αστακοί, πρώτα τραπέζια σε νυχτερινά κέντρα, πισίνες και VIP δωμάτια σε πεντάστερα ξενοδοχεία περιλαμβάνονται στις καταγγελίες για τον τρόπο ζωής τους.

Οι διάλογοι για τα χρήματα και τις αισθητικές παρεμβάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που ήρθαν στο φως και αφορούν την 35χρονη κατηγορούμενη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που επικοινωνούσε με γονείς άρρωστων παιδιών, φέρεται να αναζητούσε υπηρεσίες σε κέντρο αισθητικής, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν την απασχολούσε το κόστος.

Σε συνομιλία της με υπάλληλο ιατρείου, ρωτά εάν πραγματοποιούνται θεραπείες για την αντιμετώπιση ασυμμετρίας με fillers και διευκρινίζει ότι επιθυμεί να εξεταστεί από γιατρό, ανεξάρτητα από την οικονομική επιβάρυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκαλυπτικός είναι και διάλογος του 37χρονου φερόμενου ως αρχηγού με πρώην σύντροφό του. Εκείνος αναφέρεται σε ποσό 100.000 ευρώ που, όπως ισχυρίζεται, είχε διαθέσει για εκείνη, ενώ η γυναίκα απαντά ότι δεν του είχε ζητήσει να πληρώσει τα συγκεκριμένα χρήματα.

Η πρώην σύντροφός του μίλησε στο MEGA, σημειώνοντας ότι είχε αντιληφθεί πως ο 37χρονος διέθετε οικονομική άνεση, χωρίς ωστόσο να έχει ερευνήσει την προέλευση των χρημάτων.

«Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση θεωρώ ότι όταν πάει καλά, έχει κάποια χρήματα καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είχα κάτσει να ψαχτώ με αυτό το ζήτημα. Ναι, ότι ήταν άνετος το είχα καταλάβει. Δηλαδή βοηθούσε κόσμο», ανέφερε.

Οι 340.000 ευρώ για τον μικρό Άλεξ και τα χρήματα που έφτασαν στην οικογένεια

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η συγκέντρωση χρημάτων για τη θεραπεία ενός παιδιού με καρκίνο, του μικρού Άλεξ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Για την ενίσχυση της οικογένειας είχαν κινητοποιηθεί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Ανάμεσά τους και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος προσέφερε 12.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα για τη θεραπεία του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την καμπάνια συγκεντρώθηκαν συνολικά 340.000 ευρώ, ωστόσο στην οικογένεια φέρεται να έφτασαν μόλις 55.000 ευρώ. Η τεράστια απόκλιση ανάμεσα στο ποσό που συγκεντρώθηκε και σε εκείνο που έλαβαν οι γονείς βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και των αντιδράσεων.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δήλωσε ότι η δωρεά του έγινε αποκλειστικά με σκοπό να βοηθήσει το παιδί και όχι για να προβληθεί.

«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει», ανέφερε.

Η οργή της Μαρίας Σάκκαρη και της Ευαγγελίας Μουμούρη

Η αποκάλυψη των στοιχείων έχει προκαλέσει θλίψη και οργή σε όσους ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για βοήθεια, πιστεύοντας ότι τα χρήματά τους θα στήριζαν παιδιά και οικογένειες που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε επίσης κινητοποιηθεί για την ενίσχυση παιδιών που είχαν ανάγκη, εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για την υπόθεση.

«Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη», έγραψε.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη αναφέρθηκε στην προσπάθεια που είχε κάνει για να συγκεντρωθούν χρήματα για τη μετάβαση του μικρού Άλεξ στις ΗΠΑ.

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Αλέξ να πάει στην Αμερική. Για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη», είπε.

Οι άνθρωποι που είχαν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την οδυνηρή διαπίστωση ότι χρήματα τα οποία προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές απολαύσεις και πολυτελή διαβίωση.