Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να ανησυχεί ότι η απομάκρυνσή του από τη βασιλική οικογένεια μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον των παιδιών του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη επικοινωνία με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, εντείνει τους προβληματισμούς του, καθώς ο διάδοχος του θρόνου έχει πλέον διαφορετική θέση και πρόσβαση στα οικογενειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το RadarOnline, ο δούκας του Σάσεξ φοβάται ότι η ρήξη με τους συγγενείς του μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις πέρα από το προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο. Όπως φέρεται να ανέφερε η ίδια πηγή, «η μεγαλύτερη ανησυχία του Χάρι αυτή την περίοδο είναι πως η ζημιά στη σχέση του με τη βασιλική οικογένεια ενδέχεται τελικά να έχει συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ το συναισθηματικό κόστος».

Η προσπάθεια να πλησιάσει ξανά τον βασιλιά Κάρολο και ο ρόλος των παιδιών του

Ο Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να γεφυρώσει το χάσμα με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη μεταξύ τους σχέση. Ο ίδιος έχει πλέον τη δική του οικογένεια, με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, και αισθάνεται υπεύθυνος για την προστασία του μέλλοντός τους.

Η πηγή περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία του Χάρι και στις υποχρεώσεις που θεωρεί ότι έχει απέναντι στην οικογένειά του. Όπως αναφέρει, «θέλει απεγνωσμένα να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του σε συναισθηματικό επίπεδο», αλλά παράλληλα «έχει σύζυγο και δύο μικρά παιδιά», για το μέλλον των οποίων αισθάνεται υπεύθυνος.

Στην ίδια υπόθεση προστίθεται και η σχέση με τον Ουίλιαμ. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρίσκεται σε διαφορετική θέση μέσα στη βασιλική οικογένεια, καθώς είναι ο πρώτος στη σειρά διαδοχής και έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον πατέρα τους. Αυτό, σύμφωνα με την πηγή, προκαλεί στον Χάρι ανησυχία για το ενδεχόμενο να μη συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την οικογένεια και μελλοντικές αποφάσεις.

«Από την οπτική του Χάρι, υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αποκλειστεί από συζητήσεις που αφορούν ολόκληρη την οικογένεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή.

Το δημοσίευμα επισημαίνει, πάντως, ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο Ουίλιαμ έχει προσπαθήσει να παρέμβει σε αποφάσεις που αφορούν την κληρονομιά. Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο αδέλφια, ωστόσο, αφήνει περιθώρια για ανησυχία και καχυποψία από την πλευρά του Χάρι.