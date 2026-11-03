Ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με σπασίματα πιάτων, φίλους και παλιά ελληνικά τραγούδια θα ήθελε να οργανώσει η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη. Η παρουσιάστρια, που είναι μαζί του εδώ και 25 χρόνια, αποκάλυψε ότι έχουν παντρευτεί μόνο με πολιτικό γάμο, ενώ δεν έχει καμία επιθυμία να προχωρήσουν σε θρησκευτικό μυστήριο.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για την προσωπική της ζωή στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026. Όπως περιέγραψε, ο γάμος της με τον Δημήτρη Μάζη έγινε χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, ακόμη και χωρίς τις παραδοσιακές βέρες.

«Δεν έχω κάνει εγώ (σ.σ. θρησκευτικό) γάμο. Έχω κάνει πολιτικό. Ούτε βέρες δεν πήραμε. Τίποτα. Έτσι πήγαμε. Μας λέει βέρες. Λέω “ήθελε και βέρες;”. (Γελάει). Δεν το ήξερα. Δεν το ξέραμε. Λέω κουμπάροι; Και κουμπάροι. Βάλαμε εκεί δύο φίλους, έναν φίλο και την άλλη. Μαζί είμαστε 25 χρόνια με τον Δημήτρη», είπε.

Το γλέντι με τα μπουζούκια που θέλει να οργανώσει

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο σύζυγός της δεν αγαπά τις μεγάλες, οργανωμένες κοινωνικές εκδηλώσεις και προτιμά κάτι πιο απλό. Για τον λόγο αυτό, είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να παντρευτούν ξανά μόνο οι δυο τους, χωρίς καλεσμένους και δεξίωση.

Η δική της επιθυμία, ωστόσο, είναι διαφορετική: θα ήθελε κάποια στιγμή να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι με λαϊκή μουσική, φίλους και αυθεντικό γλέντι.

«Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου πράγματος. Δεν του αρέσει καθόλου αυτό. Οπότε σκέφτηκα να με πάρει να πάμε κάπου και να παντρευτούμε οι δυο μας. Η καλύτερή του. Δεν του αρέσει καθόλου αυτό με τα τραπέζια… Καθόλου».

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς φαντάζεται τη γιορτή που θα ήθελε να κάνουν:

«Του έχω πει όμως ότι θα ήθελα πάρα πολύ μια μέρα να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι με παλιά ελληνικά μπουζούκια, να φέρω τον Στέλιο Διονυσίου, τον Στελάκο μου που είναι φανταστικός, να σπάμε πιάτα, να καλέσουμε τους φίλους μας και να παίξουμε παλιό λαϊκό ελληνικό τραγούδι».

Η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει στα σχέδιά της ένας θρησκευτικός γάμος, καθώς δεν ήταν ποτέ κάτι που επιθυμούσε.

«Θρησκευτικό γάμο δεν θα κάνουμε, η μαμά μου είχε νυφικά και είχα βάλει πολλά νυφικά στη ζωή μου. Δεν είχα ποτέ τον (σ.σ. καημό)», ανέφερε.

Η εξομολόγηση για τα 25 χρόνια σχέσης και τις δυσκολίες

Στη συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη διάρκεια μιας σχέσης, εξηγώντας ότι η κοινή ζωή δύο ανθρώπων δεν παραμένει ίδια με το πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε, οι αλλαγές που φέρνουν τα χρόνια και η δημιουργία οικογένειας απαιτούν προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

Η ίδια δεν θεωρεί ότι ένας γάμος πρέπει να συνεχίζεται επειδή αυτό επιλέγουν οι άλλοι, αλλά επειδή το θέλουν οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

«Δεν (σ.σ. συμμερίζομαι την άποψη) ότι δεν χωρίζω επειδή οι άλλοι δε χωρίζουν. Αυτό είναι καθαρά προσωπική θέση του καθενός. Αν θέλει να δουλέψει. Γιατί όλοι οι γάμοι θέλουν δουλειά και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Ποιος άνθρωπος είναι ταγμένος εκεί με παρωπίδες σε έναν άνθρωπο; Σίγουρα, θα περάσει ο πρώτος έρωτας, η πρώτη φλόγα. Θα έρθουν τα παιδιά».

Η Μπέττυ Μαγγίρα σημείωσε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Δημήτρης Μάζης έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια και πως η σχέση τους έχει περάσει από διαφορετικές περιόδους.

«Αλλάζει η σχέση, αλλάζεις και εσύ ο ίδιος. Δεν είμαι η ίδια γυναίκα όταν γνώρισα τον Δημήτρη με τώρα. Έχω αλλάξει και εγώ και αυτός έχει αλλάξει. Περνάνε οι φάσεις, φεύγουν από τη ζωή σου άνθρωποι».

Αναφερόμενη στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει και στα δύο παιδιά τους, παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα δεν είναι πάντα εύκολη και ότι μια μακροχρόνια σχέση δεν στηρίζεται μόνο στον έρωτα.

«Είναι δύσκολη η ζωή μας, αλλά εγώ θεωρώ ότι η συντροφικότητα, δηλαδή δύο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή. Το συνέταιρος μην ακούγεται κρύο. Κατάλαβες τι λέω; Μαζί πορεύονται».

Όπως εξήγησε, η ουσία βρίσκεται στην αμοιβαία στήριξη, ιδιαίτερα όταν ένας από τους δύο περνά δύσκολη περίοδο.

«Στηρίζω ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές τις δικές του πρέπει να είμαι εκεί, στις δύσκολες τις δικές μου είναι αυτός εκεί να με στηρίζει».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κοινή πορεία δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα και διακυμάνσεις, αλλά χρειάζεται διαρκή προσπάθεια και συνειδητή επιλογή και από τους δύο.