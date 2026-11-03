Καμία επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σύνδεση με την εταιρεία που αναφέρεται στο δημοσίευμα για την υπόθεση «Χωριάτικο» δηλώνει ότι δεν έχει η βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου, απαντώντας στο σημερινό δημοσίευμα του Documento που αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της.

Η βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας διευκρινίζει, παράλληλα, ότι με τον Πέτρο Μακρή έχουν χωρίσει από το 2019. Όπως αναφέρει, η επικοινωνία τους παραμένει σε οικογενειακό επίπεδο, καθώς έχουν αποκτήσει μαζί ένα ανήλικο παιδί και οι σχέσεις τους αφορούν την ανατροφή και τη φροντίδα του.

Στην ανακοίνωσή της, η Διονυσία Αυγερινοπούλου διαχωρίζει την πολιτική κριτική από την προσωπική στοχοποίηση, τονίζοντας ότι αποδέχεται τον έλεγχο που ασκεί ο Τύπος, όχι όμως τη σύνδεση του ονόματός της με υποθέσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν έχει καμία εμπλοκή.

Η ανακοίνωση της βουλευτού

Αναφερόμενη στο δημοσίευμα, η βουλευτής υποστηρίζει ότι χρειάζεται να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα:

«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό.

Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση.»