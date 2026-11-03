Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας ανακοίνωσε ο Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, όπου έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 200.

Η ανακοίνωση έγινε στο τέλος μιας τετράωρης και ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης του ισπανικού Κοινοβουλίου, κατά την οποία ο Πουέντε δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, σύμφωνα με την El País.

«Ένας υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του μετά από δύο δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο», δήλωσε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η παραίτησή του έρχεται μετά τις δύο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ούρδα και το Αδαμούθ, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Ο Πουέντε ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Βαγιαδολίδ στις επόμενες γενικές εκλογές.

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή

Η συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τους βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τα μέτρα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η εκπρόσωπος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Έστερ Μουνιόθ, άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στον υπουργό.

«Η ευθύνη σας δεν είναι να εξηγείτε τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πουέντε απάντησε ότι η παρουσία του στο Κοινοβούλιο και η παροχή εξηγήσεων αποτελούσαν υποχρέωσή του απέναντι στα θύματα και στους πολίτες.

Ωστόσο, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Τα ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας LZB

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι συνθήκες της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας των εταιρειών Renfe και Iryo, στις 28 Οκτωβρίου, στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, του ισπανικού οργανισμού διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, να επιτρέψει σε τρένο AVE να συνεχίσει την πορεία του, παρότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας LZB.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο, το τρένο συνέχισε να κινείται για περίπου 25 χιλιόμετρα με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, πριν συγκρουστεί με ακινητοποιημένο συρμό της Iryo.

Το LZB αποτελεί σύστημα συνεχούς επιτήρησης της κυκλοφορίας και των ταχυτήτων των τρένων.

Η διακοπή της λειτουργίας του, καθώς και οι εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου, βρίσκονται μεταξύ των κρίσιμων ζητημάτων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Emergency services work at the scene of a collision between two trains in Urda, Spain, on Wednesday, Oct. 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Το πρόγραμμα των 780 εκατ. ευρώ

Ο απερχόμενος υπουργός υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αναφερόμενος σε πρόγραμμα αναβάθμισης συνολικού ύψους 780 εκατομμυρίων ευρώ.

Υποστήριξε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης δεν είχε εγκαταλειφθεί και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή και η υποχρεωτική επιβεβαίωση των εντολών κυκλοφορίας από δεύτερο ελεγκτή της Adif όταν παρουσιάζεται βλάβη στο σύστημα LZB.

Στους 69 οι νεκροί – Συνεχίζεται η έρευνα

Το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου στην Ούρδα έχει αφήσει πίσω του 69 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες, σύμφωνα με τον απολογισμό που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιατροδικαστικές αρχές έχουν ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των θυμάτων. Από τους 69 νεκρούς, οι 54 ήταν Ισπανοί πολίτες και οι 15 υπήκοοι άλλων χωρών.

Οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, με επίκεντρο τόσο τις τεχνικές συνθήκες λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής όσο και τις αποφάσεις του κέντρου ελέγχου πριν από τη σύγκρουση.

Η παραίτηση του Όσκαρ Πουέντε σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική εξέλιξη στην Ισπανία, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τις ευθύνες και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.