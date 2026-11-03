Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικά σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη Θεσσαλονίκη, πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφέρουν ένα άτομο σε ασφαλές σημείο εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ οι υπηρεσίες δέχθηκαν κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, καταγράφηκαν 27 περιστατικά άντλησης υδάτων και τρεις επεμβάσεις για κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πραγματοποιηθεί:

– Στη Θεσσαλονίκη, 7 αντλήσεις υδάτων 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο,

– Στις Σέρρες, 1 αντληση υδάτων και 1 κοπή δέντρου

– Στην Ημαθία, 3 αντλήσεις υδάτων και

– Στην Χαλκιδική, 3 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.