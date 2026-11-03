Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, καλώντας τον να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαινιγμούς που, όπως υποστηρίζει, διατύπωσε σε βάρος του σχετικά με την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να τον πλήξει πολιτικά με «λάσπη και υπονοούμενα», ενώ επανήλθε και στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που είχε χρησιμοποιήσει για τον κ. Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε σήμερα γιατί τον αποκάλεσα αρχιερέα της διαφθοράς», ανέφερε στην αρχή της δήλωσής του.

Στη συνέχεια, παρέπεμψε στις συνεντεύξεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιού του πρωθυπουργού και πρώην γενικού γραμματέα του, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τον ρόλο του στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Τον Ποινικό Κώδικα δεν τον συνέταξε η κυβέρνηση»

Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης Τσίπρα επικεντρώθηκε στην αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα, η οποία ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν από τις τότε εθνικές εκλογές.

Ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε τους υπαινιγμούς που αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι το κείμενο του νέου Ποινικού Κώδικα δεν συντάχθηκε από την κυβέρνησή του, αλλά από πολυμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

«Την ολική μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή», υποστήριξε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελούνταν από διακεκριμένους επιστήμονες του νομικού κόσμου, οι οποίοι εργάζονταν για τη μεταρρύθμιση επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική προεργασία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010 και ολοκληρώθηκε με την παράδοση του σχεδίου στην τότε κυβέρνηση.

«Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019», ανέφερε.

«Αν θεωρεί ότι εξαργυρώναμε γραμμάτια, προσβάλλει τον νομικό κόσμο»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η αμφισβήτηση των κινήτρων πίσω από τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν στρέφεται μόνο εναντίον του, αλλά και εναντίον των επιστημόνων που συμμετείχαν στη σύνταξη του Κώδικα.

«Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δεν προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας», δήλωσε.

Στη συνέχεια, κάλεσε τον πρωθυπουργό να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του.

«Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία. Ονόματα και διευθύνσεις», τόνισε.

Αιχμές για τις αλλαγές του 2019 και τους τραπεζίτες

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον Ποινικό Κώδικα τον Νοέμβριο του 2019, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προχώρησε τότε σε τροποποίηση του Κώδικα με σκοπό, όπως ισχυρίστηκε, να παράσχει «ποινική ασυλία στους τραπεζίτες».

«Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας τις πολιτικές αιτιάσεις του για τις συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται για καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ο ίδιος αντιπαρέβαλε με τους υπαινιγμούς που αποδίδει στον πρωθυπουργό.

«Ως εδώ» – Το τελεσίγραφο Τσίπρα στον πρωθυπουργό

Κλείνοντας τη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στην απαίτησή του να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία.

«Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα; Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί. Ως εδώ», κατέληξε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΕ η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τόσο τον Ποινικό Κώδικα του 2019 όσο και τις εκατέρωθεν αιτιάσεις για ζητήματα διαφθοράς.