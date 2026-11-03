Σε καταγγελία κατά της Μαργαρίτας Θάνου, νομικής συμβούλου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για όσα είπε στην ΕΡΤ σχετικά με το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ, προχώρησε ο Ολυμπιακός.

Η Μαργαρίτα Θάνου είχε μιλήσει το περασμένο Σάββατο (31/10) στην εκπομπή «UPDATE» της ΕΡΤ για το σκάνδαλο που ξέσπασε με στημένους αγώνες και είχε πει, μεταξύ άλλων, πως «έτσι όπως ήταν στημένο το μπάσκετ, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν. Υπήρχε αντίληψη και νοοτροπία ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα από μεγάλες δυνάμεις, έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο.

Εμείς ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός γεγονότα παραθέτουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Στους τελευταίους τελικούς οι διαφορές βολών, έφτασαν στις 63 παραπάνω για την ΚΑΕ Ολυμπιακός».

Έπειτα από όσα είπε η νομική σύμβουλος της πράσινης ΚΑΕ, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε καταγγελία για δυσφήμιση του αθλήματος και η Μαργαρίτα Θάνου θα απολογηθεί την Τετάρτη (4/11) στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.