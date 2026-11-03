«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ενέργειες όσων ήρθαν πριν από εμάς, μπορούμε όμως να μάθουμε από το παρελθόν», δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος, αναφερόμενος στο διατλαντικό δουλεμπόριο και στην ιστορική ευθύνη της Βρετανίας, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο της Κοινοπολιτείας στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Ο μονάρχης μίλησε για τη «φρίκη» που του προκαλεί η ιστορία της δουλείας και υποστήριξε ότι η βαθύτερη γνώση των όσων συνέβησαν τον έχει κάνει ακόμη πιο αποφασισμένο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αδικιών του παρελθόντος. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση κοινών δράσεων για το μέλλον.

«Το διατλαντικό δουλεμπόριο εξακολουθεί να ρίχνει τη σκιά του πάνω από αυτά τα νησιά και άλλα μέλη της Κοινοπολιτείας. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, αυτό το επαίσχυντο κεφάλαιο της ιστορίας γεμίζει την καρδιά μου με φρίκη και την ψυχή μου με βαθιά προσωπική θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Καρόλου έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τον ρόλο της Βρετανίας στο δουλεμπόριο έχει επανέλθει με ένταση. Πριν από τη συνάντηση των 56 κρατών της Κοινοπολιτείας, τα περισσότερα από τα οποία υπήρξαν βρετανικές αποικίες, το βασικό ερώτημα ήταν αν το Λονδίνο θα πρέπει να ζητήσει επίσημα συγγνώμη ή να προχωρήσει σε οικονομικές αποζημιώσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο βασιλιάς ούτε η βρετανική κυβέρνηση έχουν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση. Ωστόσο, ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, έχει δηλώσει ανοιχτός στη συζήτηση για μια επίσημη συγγνώμη. Μάλιστα, Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει επαφές με ηγέτες κρατών της Κοινοπολιτείας, προκειμένου να εξετάσουν ποια μορφή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η εκπαίδευση, η εργασία και η κλιματική αλλαγή στο σχέδιο του Καρόλου

Ο βασιλιάς υποστήριξε ότι η προσωπική του ενασχόληση με το ζήτημα έχει ενισχύσει την επιθυμία του να αναζητήσει νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Όπως είπε, όσο περισσότερο «εμβάθυνε τη δική του κατανόηση των ζητημάτων, μέσα από την ακρόαση, τη μάθηση και την προσωπική διερεύνηση», τόσο πιο ισχυρή γινόταν η δέσμευσή του για τη δημιουργία σύγχρονων συνεργασιών που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στην ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και στην ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας. Πρόσθεσε ακόμη την ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να στηρίξουν όσους «αγωνίζονται ενάντια στις κακουχίες και την αδικία».

Η οικονομική στήριξη της Καραϊβικής και η πρόταση για το χρέος

Από την πλευρά του, ο Άντι Μπέρναμ έχει θέσει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους μικρότερων κρατών της Κοινοπολιτείας, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων λιρών, περίπου 54 εκατομμυρίων δολαρίων, για την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών στην Καραϊβική. Η επένδυση προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κάρολος χρησιμοποίησε την εικόνα ενός πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα, για να περιγράψει τη δυνατότητα των κρατών να επιλέξουν τη μελλοντική τους πορεία, παρά τις συνέπειες των ιστορικών γεγονότων.

«Διότι, όπως γνωρίζει κάθε ναυτικός που διασχίζει τις θάλασσες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ανέμους, πόσο μάλλον εκεί όπου μας έχουν οδηγήσει οι άνεμοι του χθες. Μπορούμε, όμως, να επιλέξουμε πώς θα ανοίξουμε τα πανιά μας», είπε.