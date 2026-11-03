Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ άφησε τη Λίβερπουλ το 2025 για να υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και η αγγλική ομάδα σκέφτεται, τώρα, να ζητήσει την επιστροφή του με δανεισμό.

Το καλοκαίρι του 2025 οι οπαδοί των «κόκκινων» είχαν γίνει έξαλλοι με τον Άγγλο δεξιό μπακ επειδή αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του και να πάει ως ελεύθερος στη Ρεάλ, όπου τα πράγματα δεν είναι εύκολα για αυτόν.

Ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι αυτός που θα περίμενε, με το Cadena SER να υποστηρίζει πως στη Λίβερπουλ σκέφτονται να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού.

Τα 16 εκατ. ευρώ που εισπράττει ετησίως ο 28χρονος άσος δεν προβληματίζουν την αγγλική ομάδα, καθώς έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το ποσό, η Ρεάλ όμως προβληματίζεται για το αν θα πρέπει να παραχωρήσει τον παίκτη.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι κολλητός με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που… πετάει και οι Μαδριλένοι σκέφτονται αν θα είναι καλή κίνηση να τον αφήσουν χωρίς τον φίλο του.

Όπως και να ‘χει, το θέμα παραμένει ανοιχτό και θα φανεί προσεχώς τι θα γίνει, με τον Αλεξάντερ-Άρνολντ να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» μέχρι το 2031.