Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των πυροσβεστών σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό, μετά την κατάρρευση μεγάλου τμήματος της οροφής του. Στο σημείο, στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρίσκεται άνθρωπος κάτω από τα συντρίμμια, καθώς είχαν αναφερθεί πληροφορίες ότι στο κτίριο διέμενε πιθανώς άστεγος.

Η κατάρρευση κινητοποίησε την Πυροσβεστική, με τα πληρώματα να πραγματοποιούν έλεγχο στους χώρους του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιος στο εσωτερικό του την ώρα του συμβάντος. Λόγω της έκτασης των ζημιών, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στον Κεραμεικό

Η επιχείρηση των αρχών έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η οδός Κεραμεικού έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Μύκαλης, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με βασικό ζητούμενο να εξακριβωθεί αν υπάρχει άνθρωπος στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.