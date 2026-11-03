Νέα στοιχεία για την εσωτερική λειτουργία της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη απάτη με δωρεές προς παιδιά με σοβαρές ασθένειες, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, οι Αρχές εξετάζουν μια οργάνωση με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και συγκεκριμένη κατανομή ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος της οργάνωσης, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου φέρεται να ασκούσε η 35χρονη σύντροφός του. Στη διοίκηση συμμετείχαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και άλλα πρόσωπα από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονταν και διαχειρίζονταν τα χρήματα που προσέφεραν πολίτες για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

Στο μικροσκόπιο η μητέρα της 35χρονης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος που φέρεται να διαδραμάτισε η μητέρα της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν ενδείξεις ότι είχε γνώση των οικονομικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Παράλληλα, διερευνάται εάν συμμετείχε και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων.

Η πιθανή εμπλοκή της αποτελεί αντικείμενο έρευνας και δεν έχει αποδειχθεί ότι συμμετείχε σε παράνομες ενέργειες.

Επέλεγαν παιδιά με ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η οργάνωση φέρεται να επικεντρωνόταν σε περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων προχωρημένες νεοπλασματικές ασθένειες.

Οι οικογένειες προσεγγίζονταν με την υπόσχεση οικονομικής στήριξης, ενώ η δημοσιοποίηση της κατάστασης των παιδιών μέσα από βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνταν για τη συγκέντρωση δωρεών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται εάν οι εμπλεκόμενοι παραπλανούσαν δωρητές και γονείς σχετικά με τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί και τον τρόπο διάθεσής τους.

«Τα παιδιά μας περιμένουν αυτά τα λεφτά» – Η μαρτυρία μητέρας

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας μητέρας, ο γιος της οποίας βρίσκεται εδώ και έναν μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίνει μάχη με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Η γυναίκα περιέγραψε πώς ήρθε σε επαφή με την οργάνωση, αναζητώντας οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία του παιδιού της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι την είχαν ενημερώσει ότι μέσα σε δύο εβδομάδες είχαν συγκεντρωθεί 44.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν είχε πλήρη εικόνα για τα πραγματικά ποσά των δωρεών.

«Τα παιδιά μας περιμένουν αυτά τα λεφτά, γιατί ζουν με την ελπίδα ότι θα μαζευτούν τα λεφτά και να έχουν και τη χημειοθεραπεία, για τα φάρμακα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξέφρασε την αγωνία της για το ενδεχόμενο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν στο όνομα του παιδιού της να μην αξιοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προσφέρθηκε.

Αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναλυτική δημόσια τοποθέτησή του για τα νέα στοιχεία που εξετάζονται.

Στο μεταξύ, οι καταγγελίες των οικογενειών έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η υπόθεση αφορά χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία και την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η προειδοποίηση για τον κίνδυνο απάτης μέσω ΜΚΟ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχε προειδοποιήσει εγγράφως πριν από περίπου δύο χρόνια για κινδύνους απάτης που συνδέονται με τη λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Παρά την προειδοποίηση αυτή, η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να συνέχισε τη δραστηριότητά της χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως η καταγγελλόμενη πρακτική.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές, τη διαδρομή των δωρεών και τον ρόλο των προσώπων που συνδέονταν με τη διοίκηση της «Παιδικής Χαράς».