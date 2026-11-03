Την αιφνίδια διακοπή της συνεργασίας του με το Open σχολίασε ο Θανάσης Πάτρας, περιγράφοντας το παρασκήνιο πίσω από τη μετακίνηση της εκπομπής του και την τελική απόφαση του καναλιού. Καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο παρουσιαστής στάθηκε στη στιγμή που του ζητήθηκε να αλλάξει ώρα μετάδοσης, περνώντας από τη μεσημεριανή ζώνη στο βραδινό πρόγραμμα της Κυριακής.

«Τους είπα ότι αυτή τη στιγμή μου ζητάτε να αυτοκτονήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας, εξηγώντας τη δυσκολία του εγχειρήματος απέναντι σε παραγωγές υψηλού προϋπολογισμού.

«Το θέμα είναι ότι πας να χτίσεις κάτι, έχει μια ροή, πάει αυτό το κάτι. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει δυναμική και μου λες να πάω απέναντι σε μια εκπομπή (YFSF) που κάνει εκατό φορές παραπάνω σε budget. Δηλαδή σκεφτείτε ότι παίζαμε απέναντι στον Ρουβά, ο οποίος Ρουβάς έκανε αν θυμάμαι καλά ένα ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων το επεισόδιο και πραγματικά ήταν και μια πάρα πολύ ωραία δουλειά.

Έβαλαν το “The View” ρε παιδί μου και καλά έκαναν, δικαίωμά τους. Ο αέρας δικός τους είναι. Αλλά θέλω να σου πω όταν χτίζεις κάτι, πρέπει αυτό το κάτι να το υποστηρίξεις» συμπλήρωσε στην τοποθέτησή του.

Παρά την αποδοχή που είχε το πρόγραμμα, η οριστική απόφαση για τη διακοπή του πάρθηκε στο τέλος του καλοκαιριού.

«Εγώ έμαθα ότι θα σταματήσω οριστικά 23 Αυγούστου. 23 Αυγούστου μου ανακοινώθηκε οριστικά ότι δεν συνεχίζουμε. Τέλος» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Η αποχώρηση από τον ΑΝΤ1 και το στάδιο της ενδοσκόπησης

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη γενικότερη πορεία του τα τελευταία χρόνια, συγκρίνοντας τη δική του διαδρομή με εκείνη της Μπέτυς Μαγγίρα.

«Είμαι σε μια φάση ενδοσκόπησης πάρα πολύ ωραία, να σου πω την αλήθεια» εξομολογήθηκε στη Σίσσυ Χρηστίδου, εξηγώντας πως αξιολογεί εκ νέου τις επαγγελματικές του επιλογές.

«Είμαι σε μια φάση αποστασιοποίησης και είμαι σε μια φάση δημιουργική, με την έννοια ότι μετράω φίλους, πετάω πράγματα και αναθεωρώ για πολλά πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου μέχρι τώρα, επαγγελματικά τουλάχιστον και τον τρόπο που θα τα χειριστώ και θα αντιμετωπίσω από ‘δω και στο εξής.

Πέρασα μια διετία τώρα, η οποία ήταν λίγο ανορθολογική, να σου πω την αλήθεια. Επαγγελματικά ήταν τελείως ανορθολογική. Δηλαδή και η φυγή μας από τον ΑΝΤ1 πρόπερσι ήταν θεωρώ ανορθολογική, όπως και της Μπέτυς ήταν ανορθολογική.

Δεν μας δόθηκε χρόνος να συνεχίσουμε. Παρ’ όλα αυτά, πέρυσι έκανα ένα άλμα θεωρώ, κάνοντας μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, κάνοντας μια δουλειά που σχολιάστηκε και πάρα πολύ καλά από τους συναδέλφους έχω την εντύπωση.

Μια δουλειά η οποία πήγαινε καλά και ουσιαστικά τελείωσε η χρονιά και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια που ήταν χαρούμενη, ήταν ωραία, ήταν δημιουργική, ήταν αγαπησιάρικη και επαναλαμβάνω και πολύ αγαπητή στην πιάτσα» σημείωσε ολοκληρώνοντας.