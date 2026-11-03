Τα κοτόπουλα Ross 308, που μπορούν να φτάσουν σε βάρος περίπου δύο κιλών μέσα σε μόλις 33 ημέρες, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής συζήτησης για τις συνθήκες εκτροφής τους. Η Δανία ζητά να απαγορευτεί η συγκεκριμένη φυλή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξή της συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας και ευζωίας.

Η διαφορά στον χρόνο ανάπτυξης είναι εντυπωσιακή. Τα Ross 308 φτάνουν το βάρος των δύο κιλών σε περίπου 33 ημέρες, ενώ άλλες, πιο αργά αναπτυσσόμενες φυλές χρειάζονται από 46 έως 63 ημέρες για να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Αυτή η επιτάχυνση της ανάπτυξης αποτελεί βασικό σημείο της κριτικής που ασκείται στον συγκεκριμένο τύπο κοτόπουλου.

Οι επικριτές της εντατικής εκτροφής υποστηρίζουν ότι το σώμα των πτηνών δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί στον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό αύξησης του βάρους τους. Μεταξύ των προβλημάτων που επισημαίνουν είναι οι διαταραχές στην ανάπτυξη των οστών, οι επιβαρύνσεις στα εσωτερικά όργανα και οι δυσκολίες στην κίνηση. Οι ανησυχίες αυτές έχουν επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική εκτροφής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις για την προστασία των ζώων.

Η συζήτηση πήρε νέα διάσταση μετά την προβολή τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ στη Δανία, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν κρυφά πλάνα από χώρους εκτροφής. Το υλικό προκάλεσε αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τις επικρίσεις για τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν τα συγκεκριμένα πτηνά.

Η Δανία θέλει να επεκτείνει την απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη

Η δανική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά. Στόχος είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή απαγόρευση της φυλής Ross 308, ώστε να μην μπορεί να συνεχιστεί η εκτροφή της στα κράτη-μέλη. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε ευρύτερη συζήτηση για τα πρότυπα παραγωγής πουλερικών στην ΕΕ και για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Για τους καταναλωτές, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ευζωία των ζώων, αλλά και την αγορά του κοτόπουλου. Ενδεχόμενη απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές των παραγωγών και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς θα απαιτούσε στροφή σε άλλες φυλές και διαφορετικούς χρόνους εκτροφής.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε κοινή απόφαση για τη συγκεκριμένη φυλή ή αν θα συνεχίσουν να ισχύουν διαφορετικές πρακτικές από χώρα σε χώρα. Το θέμα αφορά άμεσα και την ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων, καθώς το κοτόπουλο αποτελεί βασικό προϊόν της καθημερινής διατροφής.