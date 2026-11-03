Η Βρετανίδα συλλέκτρια έργων Τέχνης Pauline Karpidas, σύζυγος του Έλληνα επιχειρηματία στον κατασκευαστικό κλάδο Ντίνου Καρπίδα, ετοιμάζεται να αποχωριστεί ακόμη μία σειρά πολύτιμων αποκτημάτων της.

Μετά τις δύο δημοπρασίες έργων Τέχνης που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στους συλλέκτες διεθνώς, αυτή τη φορά βγάζει στο σφυρί κοσμήματα από την προσωπική της συλλογή, μέσω του οίκου Sotheby’s, τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Και όχι απλά κοσμήματα! Μιας και κάποια απο αυτά φέρουν την υπογραφή του οίκου «JAR», που θεωρούνται παγκοσμίως ότι το καλύτερο στην υψηλή κοσμηματοποιία, της Suzanne Belperron που σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιος ένα από αυτά, όσα χρήματα και να διαθέτει, καθώς και ένα μοναδικό ρουμπινένιο σετ κοσμημάτων που ανήκε στην συλλογή κοσμημάτων της Δούκισσας του Windsor.

Ο κατάλογος δεν σταματά εκεί μιας και στην επικείμενη δημοπρασία θα υπάρχει και ένα κόσμημα που ανήκε στην συλλογή του Andy Warhol και το οποίο η Pauline Karpidas, που σημειωτέων μαθήτευσε δίπλα στον Αλέξανδρο Ιόλα, απέκτησε το 1988, στη δημοπρασία-σταθμό των Sotheby’s.

Το χρυσό floral κολιέ του JAR Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι του JAR

Τα ρουμπινένια κοσμήματα της Δούκισσας του Windsor

Το βραχιόλι από ορυκτό κρύσταλλο του Seaman Schepps



Οι δημοπρασίες έργων Τέχνης

Η Pauline Karpidas το προηγούμενο διάστημα συγκέντρωσε 137 εκατομμύρια δολάρια από τη δημοπρασία της συλλογής έργων τέχνης της στο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Επίσης άλλα 37,6 εκατ. δολάρια από προηγούμενη δημοπρασία έργων τέχνης από την κατοικία της στην Ύδρα, στο Παρίσι, το 2023. Συνολικά, λοιπόν, οι δύο αυτές δημοπρασίες απέφεραν στην σύζυγο του Ντίνου Καρπίδα περίπου 174,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία των κοσμημάτων

Στις 8 Δεκεμβρίου 2026, τώρα, ο οίκος Sotheby’s πρόκειται να δημοπρατήσει εβδομήντα κοσμήματα, πραγματικά αριστουργήματα, από την προσωπική της συλλογή, με εκτιμώμενη αξία άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.



Άλλωστε η Pauline Karpidas διαθέτει αναμφίβολα εξαιρετικό γούστο. Αφιερώνοντας μισό αιώνα στην απόκτηση πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών και επίπλων, ενώ παράλληλα στήριξε και ανέδειξε σύγχρονους δημιουργούς, αποτελώντας μια ιδιαίτερα σημαντική προστάτιδα των τεχνών. Η εκλεπτυσμένη αισθητική της ήταν αυτή που την οδήγησε επίσης στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής συλλογής κοσμημάτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται σύντομα να αποκτήσουν νέο ιδιοκτήτη.



Η δημοπρασία πραγματοποιείται περίπου έναν χρόνο μετά την πώληση της συλλογής της με αριστουργήματα του Σουρεαλισμού, η οποία απέφερε πολλά εκατομμύρια δολάρια μέσω των Sotheby’s, καταγράφοντας τότε ρεκόρ ως η πολυτιμότερη συλλογή ενός και μόνο ιδιοκτήτη που είχε πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία στο Λονδίνο.



Τολμηρή, παιχνιδιάρικη και εκλεκτική, η εν λόγω συλλογή κοσμημάτων που θα δημοπρατηθεί αποτελεί μια ξεκάθαρη αντανάκλαση της προσωπικότητας της Karpidas και της απολύτως ξεχωριστής αισθητικής της. Πρόκειται άλλωστε για μια συλλέκτρια που συχνά ακολουθεί τον δικό της δρόμο, καθοδηγούμενη από το προσωπικό της γούστο και το ένστικτό της, παρά από τις τάσεις, την αγορά ή τις επιλογές του ευρύτερου κοινού. Ανέκαθεν την έλκυαν τα μοναδικά και αντισυμβατικά κοσμήματα, εκείνα που δεν περνούν απαρατήρητα και έχουν έντονη προσωπικότητα.



Στη συλλογή, την οποία ο Sotheby’s χαρακτηρίζει «μία από τις πιο εξαιρετικές συλλογές κοσμημάτων που έχουν συγκροτηθεί ποτέ», περιλαμβάνονται μοναδικές δημιουργίες των Joel Arthur Rosenthal (JAR) και Suzanne Belperron, κοσμήματα με ρετρό αισθητική από τους οίκους Boucheron, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Jacques Lacloche και Trabert & Hoeffer Mauboussin, ιστορικά κοσμήματα της περιόδου Art Deco από τον Cartier, καθώς και εντυπωσιακοί έγχρωμοι πολύτιμοι λίθοι.



Η συλλογή κοσμημάτων της Pauline Karpidas θα παρουσιαστεί σε ειδική ζωντανή δημοπρασία στο κτίριο Breuer, στις 8 Δεκεμβρίου, με τις συνολικές πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης τα κοσμήματα θα εκτεθούν στον ίδιο χώρο από τις 2 Δεκεμβρίου.



