Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 36χρονος γιος του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον επανειλημμένα με σφυρί.

Η υπόθεση αρχικά δεν παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια, καθώς ο 68χρονος δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα, ενώ στο σπίτι δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ευρήματα που άλλαξαν την πορεία της έρευνας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία είχαν προκληθεί από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 36χρονου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο γιος του θύματος είχε υποπέσει σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του στους αστυνομικούς, τόσο κατά την αρχική διερεύνηση του θανάτου όσο και σε μεταγενέστερες καταθέσεις.

Παρά τις υποψίες που είχαν προκύψει, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία που να τον συνδέουν με την εγκληματική ενέργεια. Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα που περιλήφθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης.

Αφού ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία, ο φάκελος διαβιβάστηκε στον ανακριτή και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου.

Η σύλληψη και η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Ο 36χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του αιφνιδιαστικά.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του την 1η Αυγούστου, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκαλύπτει ότι τα θανατηφόρα τραύματα είχαν προκληθεί από χτυπήματα με θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί τύπου ματσόλα.