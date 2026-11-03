Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του ότι δεχόταν επανειλημμένα απειλητικά μηνύματα και συστηματική τηλεφωνική παρενόχληση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η γυναίκα φέρεται να βίωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση, καθώς ο πρώην σύντροφός της συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί της, στέλνοντάς της μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο.

Η 43χρονη, φοβούμενη για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, καταγγέλλοντας όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα.

Συνελήφθη ο 58χρονος μετά την καταγγελία

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, αστυνομικοί στο Ηράκλειο εντόπισαν τον 58χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Ηρακλείου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η υπόθεση εξετάζεται με βάση τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι καταγγελλόμενες πράξεις αφορούν πρώην συντρόφους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης και το περιεχόμενο των καταγγελιών.