Συνεχίζεται η δικαστική περιπέτεια της Εύης Βατίδου, με αφορμή το επεισόδιο που είχε σημειωθεί στη Γλυφάδα τον Νοέμβριο του 2023 και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Το πρωί της Δευτέρας (2/11), η Εύη Βατίδου έδωσε το «παρών» στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου είχε προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Μαζί της ήταν ο δικηγόρος της, Όθων Παπαδόπουλος, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν ο πατέρας της και ο γιος της.

Η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος ποινικολόγου Αλέξη Κούγια αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, την οποία αρνείται από την πρώτη στιγμή. Κατά την άφιξή της στο δικαστικό συγκρότημα, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για την υπόθεση που παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2023. «Δεν έχω να πω κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δηλώνω αθώα», ήταν η απάντησή της, χωρίς να θελήσει να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δικηγόρος της Εύης Βατίδου, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», όπου σημείωσε: «Η κατηγορία είναι τελείως αβάσιμη. Ο μοτοσικλετιστής της έσπασε με το κράνος του τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Βρέθηκε βίντεο που απεικονίζει όλο το περιστατικό. Παραδέχτηκαν τον διαπληκτισμό».

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης που εκπροσωπεί το ζευγάρι, τόνισε: «Οι εντολείς μου ζητούν την καταδίκη της κυρίας Βατίδου και βεβαίως αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες. Οι άνθρωποι κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους».

Το χρονικό του επεισοδίου στη Γλυφάδα

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, όταν σημειώθηκε έντονο επεισόδιο ανάμεσα στην Εύη Βατίδου και ένα ζευγάρι που μετακινούνταν με μοτοσικλέτα στην περιοχή της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές εκείνη την περίοδο, η ένταση άρχισε όταν ο οδηγός της μηχανής πλησίασε το αυτοκίνητό της και ακολούθησε διαπληκτισμός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκαν φθορές στον καθρέφτη του οχήματός της.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι αποχώρησε με τη μοτοσικλέτα, ενώ η Εύη Βατίδου το ακολούθησε οδηγώντας το αυτοκίνητό της. Λίγο αργότερα, στην περιοχή της οδού Σουλίου, η μηχανή ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 57χρονη γυναίκα που επέβαινε σε αυτή. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, καθώς, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, είχε υποστεί κατάγματα στο χέρι και στο πόδι.

Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας υποστήριξε ότι η Εύη Βατίδου τον καταδίωξε και χτύπησε τη μηχανή με το αυτοκίνητό της, προκαλώντας την πτώση και τον τραυματισμό της συνεπιβάτιδάς του. Από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου αρνήθηκε ότι υπήρξε σύγκρουση των δύο οχημάτων. Υποστήριξε ότι είχε ακολουθήσει τη μοτοσικλέτα προκειμένου να συγκρατήσει τον αριθμό κυκλοφορίας της και να κινηθεί νομικά για τις ζημιές που είχαν προκληθεί στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής σε σημείο με κακοτράχαλο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να πέσει.