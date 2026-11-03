Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τερματίσει στο τέλος του έτους την ετήσια βοήθεια ασφαλείας ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2028, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News.

«Δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και καταλήξαμε σε συμφωνία πριν από μήνες ότι θα σταματήσουμε» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφώνησε».

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ ευημερούσα χώρα. Δεν το χρειάζονται», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, πριν προσθέσει: «Θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν το χρειαστεί».

Αυτή η αμερικανική βοήθεια ασφαλείας προς το Ισραήλ ξεκίνησε το 2019 για μια περίοδο δέκα ετών. Η συμφωνία είχε υπογραφεί τρία χρόνια νωρίτερα από τον προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια ετησίως για αγορές όπλων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εκφράσει προηγουμένως την επιθυμία του να σταματήσει την εξάρτηση του Ισραήλ από την οικονομική υποστήριξη από τον Αμερικανό σύμμαχό του.

Τον Μάιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS News ότι σκόπευε να μειώσει αυτήν την υποστήριξη στο «μηδέν».

Στη συνέντευξή του στο Fox News σήμερα, μέρα των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Άμπντουλ ελ Σάγεντ από το Μίσιγκαν, μέλος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ.

«Γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε επιθέσεις από τρελούς όπως αυτός ο Ελ Σαγέντ», είπε ο πρόεδρος, «όταν το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξεκίνησε το Ισραήλ σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί πηγή βαθιών διχασμών στις ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ των Δημοκρατικών.