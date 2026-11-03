Με τον Φώτη Ιωαννίδη στην αρχική 11άδα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε με 1-0 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ εκτός έδρας και έκανε βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ παιχνίδια του Champions League, την ίδια ώρα που η Γαλατασαράι επικρατούσε της Στουτγκάρδης με 2-0 στην Κωνσταντινούπολη.

Η Σπόρτινγκ παρατάχθηκε στο Στάμφορντ Μπριτζ με τον Ιωαννίδη βασικό και στο 13′ ζήτησε πέναλτι για το μαρκάρισμα του Μπότναρ στον Έλληνα φορ, με τον διαιτητή όμως να μην καταλογίζει τίποτα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και με ελάχιστες φάσεις, στο 59′ όμως οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ με τον Ντουμπιά από κοντά και κράτησαν το 0-1 ως το τέλος, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης καθώς στο 82′ η Σαχτάρ είχε δοκάρι σε σουτ του Σίλβα.

Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη 2-0

Στην Κωνσταντινούπολη η Γαλατασαράι υποδέχθηκε τη Στουτγκάρδη και προηγήθηκε στο 12′ με το σουτ του Μπατράκοφ, ο οποίος στο 15′ βγήκε τετ α τετ και έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι.