Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση δεν περιορίζεται απαραίτητα στην οθόνη ενός υπολογιστή ή στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους και την έκτασή της, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές, να διαταράξει τις ηλεκτρονικές πληρωμές, να επηρεάσει τις τηλεπικοινωνίες και να δυσκολέψει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που θεωρούμε αυτονόητες στην καθημερινότητά μας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και σε περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, φυσικής καταστροφής ή άλλης έκτακτης ανάγκης, η δυνατότητα ενός νοικοκυριού να καλύψει τις βασικές του ανάγκες για τις πρώτες τρεις ημέρες αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η προετοιμασία των πολιτών βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις, έχει θέσει ως στόχο οι πολίτες να μπορούν να παραμείνουν αυτοεξυπηρετούμενοι για τουλάχιστον 72 ώρες, εφόσον διαταραχθεί η λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Στις απειλές που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται οι κυβερνοεπιθέσεις, οι υβριδικές απειλές, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι φυσικές καταστροφές και οι διακοπές στην παροχή κρίσιμων αγαθών.

Το σκεπτικό είναι απλό: σε μια μεγάλη κρίση, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο για να αποκαταστήσουν τις λειτουργίες τους και να φτάσουν σε όλους όσοι χρειάζονται βοήθεια. Ένα σπίτι που διαθέτει νερό, τρόφιμα, φάρμακα, εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και ορισμένα βασικά είδη πρώτης ανάγκης έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να διαχειριστεί τις πρώτες δύσκολες ώρες χωρίς πανικό και χωρίς να εξαρτάται άμεσα από την αγορά.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να μετατραπεί κανείς σε συλλέκτη προμηθειών ούτε να γεμίσει ένα δωμάτιο με τρόφιμα και εξοπλισμό. Χρειάζεται ένα οργανωμένο απόθεμα, προσαρμοσμένο στον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στο σπίτι, στις ανάγκες τους και στις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν αν διακοπτόταν προσωρινά η πρόσβαση σε καταστήματα, τράπεζες, ηλεκτρικό ρεύμα ή επικοινωνίες.

Νερό: Η πρώτη και σημαντικότερη προμήθεια

Το νερό είναι το βασικότερο στοιχείο ενός κιτ έκτακτης ανάγκης. Μια διακοπή ρεύματος μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία αντλιών και άλλων συστημάτων ύδρευσης, ενώ σε μια ευρύτερη κρίση μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στη διανομή ή στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συστήνει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 λίτρα εμφιαλωμένου νερού ανά άτομο για την κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας έκτακτης ανάγκης

Η σύσταση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως παρουσιάστηκε στον οδηγό του για την αντιμετώπιση των πρώτων 72 ωρών μιας κρίσης, είναι να υπάρχουν τουλάχιστον έξι λίτρα εμφιαλωμένου πόσιμου νερού ανά άτομο. Πρόκειται για μια βασική ποσότητα που πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού και να ανανεώνεται τακτικά.

Για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 24 λίτρα νερού ως αρχικό απόθεμα. Η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να θεωρείται υπερβολική, αλλά ούτε και να εκλαμβάνεται ως πλήρης κάλυψη κάθε ανάγκης, καθώς σε συνθήκες ζέστης, αυξημένης σωματικής δραστηριότητας ή ειδικών προβλημάτων υγείας μπορεί να απαιτείται περισσότερο νερό.

Εκτός από τα εμφιαλωμένα μπουκάλια, χρήσιμο είναι να υπάρχουν καθαρά δοχεία με καπάκι, κατάλληλα για την αποθήκευση νερού. Το απόθεμα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό σημείο, μακριά από πηγές θερμότητας και προϊόντα καθαρισμού. Επίσης, χρειάζεται να ελέγχονται οι ημερομηνίες και η κατάσταση των συσκευασιών.

Τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο ή μαγείρεμα

Μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος μπορεί να δημιουργήσει άμεσα προβλήματα στην κουζίνα. Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν λειτουργούν κανονικά, οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι διαθέσιμες και ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτεί κανείς τρόφιμα από τα καταστήματα.

Για τις πρώτες 72 ώρες μιας έκτακτης ανάγκης, συνιστάται η ύπαρξη αποθέματος τροφίμων μακράς διάρκειας που δεν απαιτούν ψυγείο ή μαγείρεμα, όπως κονσέρβες, παξιμάδια, μπάρες δημητριακών και ξηροί καρποί

Γι’ αυτό το απόθεμα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα μακράς διάρκειας, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς μαγείρεμα ή να προετοιμαστούν με ελάχιστη διαδικασία. Ενδεικτικά, χρήσιμες επιλογές είναι:

Κονσέρβες με όσπρια, λαχανικά, ψάρια και έτοιμα γεύματα.

Παξιμάδια, φρυγανιές, κράκερ και κριτσίνια.

Δημητριακά και μπάρες ενέργειας.

Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα.

Γάλα μακράς διάρκειας ή φυτικά ροφήματα.

Τρόφιμα σε ατομικές συσκευασίες, που δεν απαιτούν ψυγείο μετά το άνοιγμα.

Βρεφικές τροφές και ειδικά προϊόντα διατροφής, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες.

Σημαντικό είναι να μην αγοράζονται προϊόντα που δεν καταναλώνονται στην καθημερινότητα. Η προετοιμασία λειτουργεί καλύτερα όταν βασίζεται σε τρόφιμα που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν ήδη τα μέλη της οικογένειας. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη, ενώ τα αποθέματα μπορούν να ανανεώνονται σταδιακά.

Στην ίδια λίστα πρέπει να προστεθεί ένα χειροκίνητο ανοιχτήρι κονσερβών. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντη λεπτομέρεια, όμως μια κονσέρβα δεν προσφέρει καμία βοήθεια αν δεν υπάρχει τρόπος να ανοιχτεί όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μετρητά στο σπίτι, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Ένα από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση είναι η διαταραχή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αν επηρεαστούν τραπεζικά συστήματα, δίκτυα πληρωμών ή οι τηλεπικοινωνίες, οι συναλλαγές με κάρτα και οι αναλήψεις από ΑΤΜ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιο χρονικό διάστημα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα μικρό απόθεμα μετρητών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την αγορά βασικών αγαθών, τη μετακίνηση ή την κάλυψη μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν υπάρχει λόγος να διατηρούνται μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν χρήματα σε μικρά χαρτονομίσματα και κέρματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών δεν λειτουργούν.

Φακός, μπαταρίες και ραδιόφωνο: Πώς θα ενημερώνεστε χωρίς διαδίκτυο

Σε μια κρίση που συνοδεύεται από διακοπή ρεύματος, η δυνατότητα ενημέρωσης μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να παραμείνουν λειτουργικά για κάποιο διάστημα, όμως η μπαταρία τους εξαντλείται, ενώ τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να υπάρχουν στο σπίτι:

Ένας φακός, κατά προτίμηση με μπαταρίες ή χειροκίνητη φόρτιση.

Εφεδρικές μπαταρίες στις κατάλληλες διαστάσεις.

Ένα φορητό ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες ή με χειροκίνητη φόρτιση.

Ένα ή περισσότερα πλήρως φορτισμένα power banks.

Ένας φορτιστής αυτοκινήτου για κινητά τηλέφωνα, εφόσον υπάρχει όχημα.

Το ραδιόφωνο έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε επίσημες ανακοινώσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε μια έκτακτη κατάσταση, η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές είναι προτιμότερη από ανεπιβεβαίωτες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μηνύματα που διακινούνται σε ομαδικές συνομιλίες.

Τα power banks πρέπει να φορτίζονται και να ελέγχονται περιοδικά. Δεν αρκεί να υπάρχουν σε ένα συρτάρι, καθώς μπορεί να έχουν αδειάσει όταν χρειαστούν. Το ίδιο ισχύει για τις μπαταρίες και τον φακό.

Φάρμακα και φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες

Η πρόσβαση σε φαρμακεία ή η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων μπορεί να δυσκολέψει σε μια έκτακτη κατάσταση. Για όσους ακολουθούν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής ποσότητα των απαραίτητων φαρμάκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού και χωρίς αυθαίρετες αλλαγές στη δοσολογία.

Στο σπίτι πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο φαρμακείο με βασικά είδη πρώτων βοηθειών, όπως:

Αποστειρωμένες γάζες και επιδέσμους.

Αυτοκόλλητα επιθέματα διαφορετικών μεγεθών.

Αντισηπτικό και φυσιολογικός ορός.

Ιατρικά γάντια μιας χρήσης.

Θερμόμετρο.

Ψαλίδι και τσιμπιδάκι.

Υλικά για την περιποίηση μικρών τραυμάτων.

Τα απαραίτητα φάρμακα που έχουν συστήσει οι επαγγελματίες υγείας.

Χρειάζεται επίσης να υπάρχουν αντίγραφα συνταγών και ένας κατάλογος με τα φάρμακα που λαμβάνει κάθε μέλος της οικογένειας. Για ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένους ή άτομα που εξαρτώνται από συγκεκριμένες θεραπείες, η προετοιμασία πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε φάρμακα που απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης, όπως η ψύξη. Κάθε νοικοκυριό που αντιμετωπίζει τέτοια ανάγκη πρέπει να έχει εξατομικευμένο σχέδιο για την ασφαλή διατήρησή τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Έγγραφα και σημαντικές πληροφορίες σε έντυπη μορφή

Η εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο και τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον τόσο μεγάλη, ώστε συχνά δεν έχουμε πρόχειρα ούτε τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε σε μια έκτακτη ανάγκη. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία, εφαρμογές ή υπηρεσίες ταυτοποίησης, η ύπαρξη έντυπων αντιγράφων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την κατάσταση.

Σε έναν φάκελο που προστατεύεται από το νερό μπορούν να φυλάσσονται φωτοαντίγραφα βασικών εγγράφων, όπως ταυτότητες, διαβατήρια, ασφαλιστικά στοιχεία, ιατρικές συνταγές και σημαντικά έγγραφα της οικογένειας. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν επίσης γραμμένα σε χαρτί τα τηλέφωνα συγγενών, γιατρών, φαρμακείων και άλλων προσώπων που μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε.

Στον ίδιο φάκελο μπορούν να προστεθούν βασικές πληροφορίες για κάθε μέλος του νοικοκυριού, όπως αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή και στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώνονται περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα είναι πραγματικά απαραίτητα, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα πρέπει να παραμένουν ασφαλή.

Ένα μικρό σημειωματάριο και ένα στυλό είναι επίσης χρήσιμα. Σε περίπτωση που οι ψηφιακές συσκευές δεν είναι διαθέσιμες, οι πληροφορίες, οι οδηγίες και τα τηλέφωνα μπορούν να καταγραφούν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Η έλλειψη νερού ή η αδυναμία πρόσβασης σε καταστήματα μπορεί να δυσκολέψει ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές ανάγκες. Γι’ αυτό το απόθεμα δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε τρόφιμα και πόσιμο νερό.

Χρήσιμα είδη είναι το χαρτί υγείας, τα χαρτομάντιλα, τα υγρά μαντιλάκια, το αντισηπτικό χεριών, το σαπούνι, οι σακούλες απορριμμάτων και τα βασικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού, πρέπει να υπάρχουν επίσης πάνες, σερβιέτες, προϊόντα ακράτειας και άλλα ειδικά είδη.

Η δυνατότητα διατήρησης στοιχειώδους καθαριότητας είναι σημαντική όχι μόνο για την άνεση, αλλά και για την προστασία της υγείας, ειδικά όταν μια διακοπή υπηρεσιών παρατείνεται.

Ρούχα, κουβέρτες και βασικός εξοπλισμός

Μια έκτακτη κατάσταση μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Αν διακοπεί η ηλεκτροδότηση, μπορεί να επηρεαστεί η θέρμανση ή ο κλιματισμός, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψει κανείς προσωρινά το σπίτι, θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε ορισμένα βασικά προσωπικά αντικείμενα.

Ένα απόθεμα με ζεστά ρούχα, κάλτσες, άνετα παπούτσια, κουβέρτες και υπνόσακους μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο. Στον εξοπλισμό μπορούν να προστεθούν αδιάβροχα, μια σφυρίχτρα, μονωτική ταινία και μερικά απλά εργαλεία.

Ένας πυροσβεστήρας σε κατάλληλο σημείο του σπιτιού και η γνώση του τρόπου χρήσης του αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος της γενικότερης προετοιμασίας. Δεν πρέπει, ωστόσο, να επιχειρείται η αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή άλλου σοβαρού περιστατικού χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση και όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή.

Τι πρέπει να προβλέψετε για παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια

Ένα κιτ έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να είναι ίδιο για όλα τα νοικοκυριά. Οι ανάγκες ενός σπιτιού με μικρά παιδιά διαφέρουν από εκείνες ενός σπιτιού όπου ζει ένας ηλικιωμένος ή ένα άτομο με κινητικές δυσκολίες.

Για τα παιδιά χρειάζεται να υπάρχουν οι κατάλληλες τροφές, γάλα, πάνες, μωρομάντιλα, φάρμακα που έχουν συστήσει οι γιατροί και ορισμένα αντικείμενα που μπορούν να τα βοηθήσουν να αισθανθούν ασφάλεια, όπως ένα αγαπημένο παιχνίδι. Σε μια δύσκολη κατάσταση, η ψυχολογική τους ηρεμία έχει τη δική της σημασία.

Για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία πρέπει να προβλέπονται τα απαραίτητα βοηθήματα, εφεδρικά γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας και οι μπαταρίες τους, καθώς και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την καθημερινή τους φροντίδα. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας χρειάζεται συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι απαραίτητο να υπάρχει σχέδιο για την περίπτωση διακοπής της παροχής.

Τα κατοικίδια δεν πρέπει να μένουν εκτός σχεδιασμού. Χρειάζονται τροφή και νερό για τουλάχιστον τρεις ημέρες, λουρί ή κλουβί μεταφοράς, σακούλες καθαρισμού και τα φάρμακα που ενδεχομένως λαμβάνουν. Χρήσιμο είναι να υπάρχει επίσης πρόσφατη φωτογραφία τους και στοιχεία επικοινωνίας κτηνιάτρου.

Τι γίνεται αν δεν λειτουργούν το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα

Η κυβερνοεπίθεση μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές και επιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι κάθε επίθεση θα οδηγήσει σε διακοπή ρεύματος ή τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, σε ένα σοβαρό περιστατικό που επηρεάζει κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή στην επικοινωνία.

Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα απλό οικογενειακό σχέδιο. Τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να γνωρίζουν πώς θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους αν τα κινητά δεν λειτουργούν, πού θα συναντηθούν εάν χρειαστεί να μετακινηθούν και ποιο πρόσωπο εκτός της άμεσης περιοχής τους μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο επικοινωνίας.

Οι βασικοί τηλεφωνικοί αριθμοί πρέπει να είναι γραμμένοι σε χαρτί και όχι αποθηκευμένοι αποκλειστικά στις επαφές ενός κινητού. Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχει συμφωνία για το ποιος θα αναλάβει να επικοινωνήσει με ηλικιωμένους συγγενείς ή άλλα άτομα που ενδέχεται να χρειάζονται βοήθεια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν ενημέρωση από διαθέσιμα επίσημα μέσα, όπως το ραδιόφωνο, και να αποφεύγουν τη διάδοση πληροφοριών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μηνύματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή τραπεζικά δεδομένα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη, ειδικά σε περιόδους αναστάτωσης.

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης που πρέπει να είναι έτοιμο

Εκτός από τα αποθέματα που παραμένουν στο σπίτι, είναι χρήσιμο σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να υπάρχει ένα σακίδιο με τα απολύτως απαραίτητα σε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλλουν την προσωρινή απομάκρυνση από την κατοικία. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που διαθέτει ένα νοικοκυριό, αλλά όσα θα ήταν δύσκολο να αναζητηθούν την τελευταία στιγμή.

Στο σακίδιο μπορούν να τοποθετηθούν:

Μικρή ποσότητα πόσιμου νερού και τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Βασικά φάρμακα και ένα μικρό φαρμακείο.

Φακός και εφεδρικές μπαταρίες.

Φορτισμένο power bank και καλώδιο κινητού.

Αντίγραφα σημαντικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη.

Λίγα μετρητά.

Μία αλλαξιά ρούχα και ένα ελαφρύ αδιάβροχο.

Είδη προσωπικής υγιεινής.

Κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

Ένα χαρτί με σημαντικά τηλέφωνα και διευθύνσεις.

Το σακίδιο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από όλα τα μέλη της οικογένειας. Καλό είναι να ελέγχεται περιοδικά, ώστε τα τρόφιμα, τα φάρμακα και οι μπαταρίες να μην έχουν λήξει ή αδειάσει.

Πώς οργανώνετε τις προμήθειες χωρίς υπερβολές

Η προετοιμασία για μια κρίση δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδειάσουν τα ράφια των καταστημάτων ή να δημιουργηθούν μεγάλες αποθήκες τροφίμων. Αντίθετα, οι οδηγίες των αρμόδιων φορέων δίνουν έμφαση στη σταδιακή συγκέντρωση των βασικών ειδών και στην ανανέωσή τους μέσα από την κανονική κατανάλωση.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να αγοράζετε λίγα επιπλέον προϊόντα μακράς διάρκειας όταν κάνετε τα συνηθισμένα ψώνια σας και να τα εντάσσετε στο απόθεμα. Όταν χρησιμοποιείτε μια κονσέρβα ή ένα πακέτο τροφίμων, το αντικαθιστάτε στην επόμενη αγορά. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια σταθερή ποσότητα χωρίς περιττές δαπάνες.

Το ίδιο ισχύει για τα φάρμακα, τα είδη υγιεινής και τις μπαταρίες. Ένας απλός κατάλογος με τις ημερομηνίες λήξης και τις ποσότητες που υπάρχουν στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην παραμελούνται βασικά προϊόντα.

Το σχέδιο πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες κάθε κατοικίας. Άλλες ανάγκες έχει ένα σπίτι σε περιοχή με συχνές διακοπές ρεύματος, άλλες ένα νοικοκυριό με μικρά παιδιά και άλλες μια οικογένεια που εξαρτάται από ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.

Οι πρώτες 72 ώρες δεν είναι υπόθεση πανικού, αλλά οργάνωσης

Η σύσταση για ετοιμότητα 72 ωρών δεν αποτελεί προειδοποίηση ότι επίκειται κάποια συγκεκριμένη κρίση. Είναι ένα πρακτικό πλαίσιο που βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν μια περίοδο κατά την οποία βασικές υπηρεσίες μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει την προετοιμασία των πολιτών σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει την προστασία κρίσιμων υποδομών, την ενίσχυση των αποθεμάτων και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το ζητούμενο είναι να μη χρειάζεται κάθε οικογένεια να αναζητήσει νερό, τρόφιμα, φάρμακα ή πληροφορίες τη στιγμή που έχει ήδη ξεσπάσει ένα σοβαρό περιστατικό.

Ένα οργανωμένο απόθεμα στο σπίτι, ένα σακίδιο με τα απολύτως απαραίτητα και ένα απλό σχέδιο επικοινωνίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις πρώτες δύσκολες ώρες. Η προετοιμασία γίνεται όταν όλα λειτουργούν κανονικά, όχι όταν οι πολίτες προσπαθούν να αντιδράσουν υπό πίεση.