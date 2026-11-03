Σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προκαλέσει μια επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί την κυβερνητική του ατζέντα χωρίς ισχυρό κοινοβουλευτικό αντίβαρο.

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Γερουσία ή και στα δύο σώματα, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία, στον έλεγχο της κυβέρνησης και στη διαχείριση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, ακόμη και μια εκλογική νίκη δεν θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ανεμπόδιστα τις πολιτικές τους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξακολουθεί να διαθέτει το δικαίωμα άσκησης βέτο.

Περισσότερος έλεγχος στην κυβέρνηση Τραμπ

Η σημαντικότερη αλλαγή θα αφορά τη δυνατότητα των Δημοκρατικών να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Εφόσον αποκτήσουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα μπορούν να αναλαμβάνουν την ηγεσία των αντίστοιχων επιτροπών, να ξεκινούν έρευνες, να ζητούν κυβερνητικά έγγραφα και να καλούν αξιωματούχους να καταθέσουν.

Παράλληλα, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των κρατικών δαπανών, καθώς το Κογκρέσο έχει καθοριστικό ρόλο στην έγκριση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων αναμένεται να βρεθούν η αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, οι δασμοί, η μετανάστευση και οι αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες των Δημοκρατικών

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, έχει παρουσιάσει τρεις βασικούς στόχους που θα επιδιώξει το κόμμα του σε περίπτωση ανάκτησης της πλειοψηφίας.

Πρώτος στόχος είναι ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τη θέση που έχει εκφράσει, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν την ανατροπή των περικοπών στο Medicaid, που περιλαμβάνονται στο φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών, καθώς και την ανανέωση των αυξημένων επιδοτήσεων ασφαλίστρων του Obamacare.

Τρίτος στόχος είναι η κατάργηση των δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ, με το επιχείρημα ότι η άρση τους θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος των προϊόντων για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Κοινός παρονομαστής των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Το μεγάλο εμπόδιο: Το προεδρικό βέτο

Παρά την ενδεχόμενη ενίσχυση των Δημοκρατικών, ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει μια από τις σημαντικότερες εξουσίες του: τη δυνατότητα να απορρίπτει νομοσχέδια που εγκρίνει το Κογκρέσο.

Ο ίδιος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας.

«Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα ασκώ βέτο στα πάντα και μετά οι Δημοκρατικοί θα έρχονται και θα θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο Κογκρέσο υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης.

Για να παρακαμφθεί ένα προεδρικό βέτο, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Στη Γερουσία αυτό αντιστοιχεί σε 67 ψήφους, ενώ για την υπέρβαση των περισσότερων διαδικαστικών εμποδίων στη νομοθετική διαδικασία απαιτούνται συνήθως 60.

Επομένως, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τα δύο σώματα, η ψήφιση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών θα εξακολουθήσει να απαιτεί είτε συνεργασία με τον Λευκό Οίκο είτε ευρύτερες διακομματικές πλειοψηφίες.

Ο κίνδυνος νέων shutdown

Ένα ακόμη ενδεχόμενο είναι να αυξηθούν οι συγκρούσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Κογκρέσου για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήγουν εγκαίρως σε συμφωνίες για τον προϋπολογισμό, θα μπορούσαν να προκύψουν νέα shutdown, δηλαδή προσωρινές αναστολές λειτουργίας ορισμένων κρατικών υπηρεσιών λόγω έλλειψης εγκεκριμένων κονδυλίων.

Η διατήρηση της κομματικής συνοχής θα αποτελέσει επίσης σημαντική πρόκληση για τους Δημοκρατικούς, ιδιαίτερα εάν εξασφαλίσουν οριακή πλειοψηφία.

Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον Τραμπ;

Παρά τις έντονες πολιτικές διαφορές, η συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων δεν αποκλείεται.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις εκλογές του 2018, υπήρξαν περιπτώσεις διακομματικής συνεννόησης.

Μεταξύ αυτών ήταν και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του ποινικού και σωφρονιστικού συστήματος, αν και το First Step Act είχε ψηφιστεί πριν από την ανάληψη του ελέγχου της Βουλής από τους Δημοκρατικούς, τον Ιανουάριο του 2019.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει, συνεπώς, όχι μόνο τη σύνθεση του Κογκρέσου, αλλά και το εύρος των πολιτικών και νομοθετικών δυνατοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ κατά το δεύτερο μισό της θητείας της.