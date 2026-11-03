Η ΕΡΤ αναμένεται να αποκαλύψει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου τα ονόματα των καλλιτεχνών που υπέβαλαν τραγούδι για το Sing for Greece 2027, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φέτος είναι περίπου όσες και την προηγούμενη χρονιά. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν φαίνεται να επηρέασε τον αριθμό των καλλιτεχνών που θέλησαν να διεκδικήσουν μια θέση στον ελληνικό εθνικό τελικό.
Τα 62 ονόματα που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για το Sing for Greece 2027
Το Eurovisionfun έχει δημοσιεύσει κατάλογο με 62 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα που φέρονται να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ονόματα με προηγούμενη παρουσία στη μουσική σκηνή, αλλά και λιγότερο γνωστοί ερμηνευτές και δημιουργοί.
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι:
- Αλεξάνδρα Κόνιακ
- Αλέξανδρος Τζοβάνι
- Αριστέα Αλεξανδράκη
- Βασίλης Βασιλόπουλος
- Βίκυ Γιαννούλα
- Γιάννης Σουριάς Γιατράς
- Δημήτρης Γερογιάννης
- Δημήτρης Κόψης
- Εύα Τσάχρα
- Κωνσταντίνα Κορδούλη
- Μαλού
- Μάνος Βασιλάκης
- Μαρία Τσιάγια
- Μαριάννα Μασάδη
- Μιχάλης Καραγκούνης
- Παναγιώτης Τσακαλάκος
- Ραφαέλα
- Σάσσα Παπαλάμπρου
- Σπύρος Καίσαρης
- Σταύρος Κρητικός
- Σταύρος Σάνης
- Τάνια Μπρεάζου
- Χρήστος Αδαμόπουλος
- Χριστιάνα Σιόκα
- ABOSS
- Aura & Andreas Habibi
- Ayaz
- Barbz
- Biased Beast
- Billie Isak
- Billy Rize
- Bløøm
- Dezy Dero
- Drew Melano
- Emily Lybe
- Eva Som
- Evanster
- Fey Kross
- George
- George Pattas
- Jimmy Sion
- Joanne
- Karen
- Katerina Nicole
- LAFIS
- Manos Phi
- Mike Vasileiadis
- Mitsos
- Nafsica
- Nyther Silence
- RIKKI
- SAINT KD
- Stamos
- Stylianos
- THEO & Synaesthema
- Vasilis Anis
- Vasilis Plytarias
- Vemily
- Vox Acapella
- Yanos
- Zaraggas
- ZORZ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναμένεται να δώσει την επίσημη εικόνα για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και να ξεκαθαρίσει ποιοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2027.