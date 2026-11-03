Η ΕΡΤ αναμένεται να αποκαλύψει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου τα ονόματα των καλλιτεχνών που υπέβαλαν τραγούδι για το Sing for Greece 2027, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φέτος είναι περίπου όσες και την προηγούμενη χρονιά. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν φαίνεται να επηρέασε τον αριθμό των καλλιτεχνών που θέλησαν να διεκδικήσουν μια θέση στον ελληνικό εθνικό τελικό.

Τα 62 ονόματα που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για το Sing for Greece 2027

Το Eurovisionfun έχει δημοσιεύσει κατάλογο με 62 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα που φέρονται να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ονόματα με προηγούμενη παρουσία στη μουσική σκηνή, αλλά και λιγότερο γνωστοί ερμηνευτές και δημιουργοί.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι:

Αλεξάνδρα Κόνιακ Αλέξανδρος Τζοβάνι Αριστέα Αλεξανδράκη Βασίλης Βασιλόπουλος Βίκυ Γιαννούλα Γιάννης Σουριάς Γιατράς Δημήτρης Γερογιάννης Δημήτρης Κόψης Εύα Τσάχρα Κωνσταντίνα Κορδούλη Μαλού Μάνος Βασιλάκης Μαρία Τσιάγια Μαριάννα Μασάδη Μιχάλης Καραγκούνης Παναγιώτης Τσακαλάκος Ραφαέλα Σάσσα Παπαλάμπρου Σπύρος Καίσαρης Σταύρος Κρητικός Σταύρος Σάνης Τάνια Μπρεάζου Χρήστος Αδαμόπουλος Χριστιάνα Σιόκα ABOSS Aura & Andreas Habibi Ayaz Barbz Biased Beast Billie Isak Billy Rize Bløøm Dezy Dero Drew Melano Emily Lybe Eva Som Evanster Fey Kross George George Pattas Jimmy Sion Joanne Karen Katerina Nicole LAFIS Manos Phi Mike Vasileiadis Mitsos Nafsica Nyther Silence RIKKI SAINT KD Stamos Stylianos THEO & Synaesthema Vasilis Anis Vasilis Plytarias Vemily Vox Acapella Yanos Zaraggas ZORZ

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναμένεται να δώσει την επίσημη εικόνα για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και να ξεκαθαρίσει ποιοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2027.