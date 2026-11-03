Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Η ΕΡΤ αναμένεται να αποκαλύψει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου τα ονόματα των καλλιτεχνών που υπέβαλαν τραγούδι για το Sing for Greece 2027, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φέτος είναι περίπου όσες και την προηγούμενη χρονιά. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν φαίνεται να επηρέασε τον αριθμό των καλλιτεχνών που θέλησαν να διεκδικήσουν μια θέση στον ελληνικό εθνικό τελικό.

Τα 62 ονόματα που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για το Sing for Greece 2027

Το Eurovisionfun έχει δημοσιεύσει κατάλογο με 62 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα που φέρονται να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ονόματα με προηγούμενη παρουσία στη μουσική σκηνή, αλλά και λιγότερο γνωστοί ερμηνευτές και δημιουργοί.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι:

  1. Αλεξάνδρα Κόνιακ
  2. Αλέξανδρος Τζοβάνι
  3. Αριστέα Αλεξανδράκη
  4. Βασίλης Βασιλόπουλος
  5. Βίκυ Γιαννούλα
  6. Γιάννης Σουριάς Γιατράς
  7. Δημήτρης Γερογιάννης
  8. Δημήτρης Κόψης
  9. Εύα Τσάχρα
  10. Κωνσταντίνα Κορδούλη
  11. Μαλού
  12. Μάνος Βασιλάκης
  13. Μαρία Τσιάγια
  14. Μαριάννα Μασάδη
  15. Μιχάλης Καραγκούνης
  16. Παναγιώτης Τσακαλάκος
  17. Ραφαέλα
  18. Σάσσα Παπαλάμπρου
  19. Σπύρος Καίσαρης
  20. Σταύρος Κρητικός
  21. Σταύρος Σάνης
  22. Τάνια Μπρεάζου
  23. Χρήστος Αδαμόπουλος
  24. Χριστιάνα Σιόκα
  25. ABOSS
  26. Aura & Andreas Habibi
  27. Ayaz
  28. Barbz
  29. Biased Beast
  30. Billie Isak
  31. Billy Rize
  32. Bløøm
  33. Dezy Dero
  34. Drew Melano
  35. Emily Lybe
  36. Eva Som
  37. Evanster
  38. Fey Kross
  39. George
  40. George Pattas
  41. Jimmy Sion
  42. Joanne
  43. Karen
  44. Katerina Nicole
  45. LAFIS
  46. Manos Phi
  47. Mike Vasileiadis
  48. Mitsos
  49. Nafsica
  50. Nyther Silence
  51. RIKKI
  52. SAINT KD
  53. Stamos
  54. Stylianos
  55. THEO & Synaesthema
  56. Vasilis Anis
  57. Vasilis Plytarias
  58. Vemily
  59. Vox Acapella
  60. Yanos
  61. Zaraggas
  62. ZORZ

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναμένεται να δώσει την επίσημη εικόνα για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και να ξεκαθαρίσει ποιοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2027.