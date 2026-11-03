Φωτιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα
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Newsroom
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.