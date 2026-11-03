Επίθεση με δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα» δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το συμβάν καταγράφηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σε απόσταση περίπου 14 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

UKMTO WARNING 195-26 Click here to view the full warning⤵️ https://t.co/HfEr4pUJQY #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/fzjc8cLEq2 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 3, 2026

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.