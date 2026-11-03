Την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο FIBA Europe Cup πήρε η Μύκονος με το 89-79 επί της Οραντέα, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Ντέβιν Κάναντι με 21 πόντους.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου καθώς στο 7′ ήταν πίσω με 6-16 και στο τέλος της πρώτης περιόδου με 15-24, με τα πράγματα να γίνονται χειρότερη στη δεύτερη, καθώς το σκορ έγινε 20-33.

Κάπου εκεί, όμως, η Μύκονος άρχισε να ανεβάζει στροφές και να μειώνει τη διαφορά, πλησιάζοντας στο -1 (36-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η συνέχεια δόθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, για να κριθούν όλα στο τέταρτο.

Εκεί, η Μύκονος κυριάρχησε στο παρκέ, άρχισε να ξεφεύγει σιγά-σιγά και τελικά έκανε το 5/5 επικρατώντας με 89-79.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλεμπι 11, Τσάιλντς 7 (1), Καββαδάς 6, Λάγιος, Σκουλήδας, Πετανίδης 2, Τίγκας 8 (1), Ιατρίδης, Λαβ 17 (1), Χάρελ 17 (5), Κάναντι 21 (2).

Οραντέα (Μίκο Ρίιπινεν): Τζέφερσον 16 (3), Φομετέσκου 3 (1), Γκεριέ 10, Όσμπορν 9, Νίκολς 11 (1), Μπλαζ-Βοϊνέσκου, Χιουμ 12 (2), Τόροκ 3 (1), Νάστρου 2, Άκιν 13.