Μία νεαρή δρομέας του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, η οποία κατέρρευσε στην τελική ευθεία της διαδρομής, έχασε τη ζωή της από μία σπάνια μυϊκή πάθηση, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε «πλήρη και απόλυτη υγεία», όπως αποκάλυψε η συντετριμμένη οικογένειά της.



Η 24χρονη Rachel Apa βρισκόταν στο 24ο μίλι στο Σέντραλ Παρκ, κοντά στην 85η Οδό, όταν έπεσε στο έδαφος γύρω στις 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Η αιτία του θανάτου της ήταν η ραβδομυόλυση, μία σπάνια μυϊκή διαταραχή που μπορεί να προκληθεί από υπερβολική σωματική καταπόνηση, κατά την οποία οι μύες διαλύονται και δηλητηριάζουν τον οργανισμό, δήλωσε ο πατέρας της, Steve Apa, στην εφημερίδα New York Times.

«Είναι αδιανόητο. Τέλεια υγεία, σε εκπληκτική φυσική κατάσταση, μόλις 24 ετών», ανέφερε ο τεθλιμμένος πατέρας της, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της κόρης του μέσω της εφαρμογής του μαραθωνίου από το σπίτι του στο Λιούισμπερι της Πενσυλβάνια, όταν διαπίστωσε ότι εκείνη σταμάτησε να κινείται.

NYC marathoner died of rhabdomyolysis, her father says. Here’s what to know about the rare condition. https://t.co/OOzxoMPw35 — CBS News (@CBSNews) November 3, 2026

Ο ίδιος της έστελνε μηνύματα εμψύχωσης σε κάθε μίλι, παρακολουθώντας την διαδρομή της στις πέντε συνοικίες πριν εισέλθει στην τελική ευθεία προς το Σέντραλ Παρκ.

Στο 18ο μίλι, εκείνη απάντησε: «Ωχ», ενώ στο 19ο μίλι έστειλε: «Ωχ ωχ».

Στα μίλια 20, 21 και 22, η Rachel Apa δεν απάντησε στον πατέρα της, αλλά εκείνος μπορούσε να δει ότι συνέχιζε να τρέχει.

«Τελική ευθεία», έστειλε ο Steve Apa στην κόρη του στο 23ο μίλι.

Η θεατής του μαραθωνίου Michaela Nicholas, που στεκόταν κοντά στο 24ο μίλι, είδε τη γυναίκα με τα πράσινα να περνάει φοράοντας τον αριθμό 29977 και το όνομα «Rachel» και της φώναξε για να την ενθαρρύνει.

«Πάμε Rachel, το έχεις!», της φώναξε. Δευτερόλεπτα αργότερα, η δρομέας κατέρρευσε.

Η Nicholas, η οποία εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός σε νοσοκομείο, έτρεξε κοντά της αλλά δεν μπόρεσε να βρει σφυγμό, ενώ ο αρραβωνιαστικός της φώναξε αμέσως για βοήθεια.

Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων δήλωσαν γιατροί, της παρείχαν ΚΑΡΠΑ, ενώ η Nicholas κρατούσε το χέρι της Rachel Apa λέγοντάς της ότι δεν ήταν μόνη.

Το ιατρικό προσωπικό του μαραθωνίου χρησιμοποίησε απινιδωτή πριν φτάσουν οι διασώστες, την ίδια στιγμή που η μητέρα της έσπευδε στο σημείο.

Η Apa διακομίστηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai, όπου οι γιατροί πάλεψαν για περισσότερες από έξι ώρες πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της στις 9:40 το βράδυ.

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια έτρεχε για να συγκεντρώσει χρήματα κατά της νόσου Πάρκινσον, από την οποία είχε χάσει τον παππού της.

«Ο παππούς μου ήταν ένα από τα πρότυπά μου. Με έμαθε να παραμένω δραστήρια και να ξεπερνώ τα όριά μου», είχε γράψει στο LinkedIn.

Η ραβδομυόλυση προκαλεί ταχεία διάσπαση των μυών, απελευθερώνοντας επικίνδυνες ουσίες στο αίμα.

Η θεραπεία απαιτεί ενδοφλέβια υγρά για την πρόληψη νεφρικής βλάβης.

Η τελευταία φορά που σημειώθηκε θάνατος δρομέα στον μαραθώνιο ήταν το 2024, σύμφωνα με τη New York Post.