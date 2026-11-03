Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026 φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στην κυκλοφορία από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με αποκλεισμούς δρόμων τόσο στο κέντρο της πρωτεύουσας όσο και κατά μήκος της διαδρομής από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ενώ οι σημαντικότεροι περιορισμοί θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων, ενώ το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων, το Universities Night Run και οι διαδρομές 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ.

Πότε αρχίζουν οι αποκλεισμοί και ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αρχίζουν οι πρώτες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία. Από τις 08:00 θα διακοπεί η διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών στην Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της, καθώς και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα μεταξύ Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού. Οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί θα διατηρηθούν έως τις 08:00 της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, από τις 06:00 της Πέμπτης έως τις 21:00 της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στην Ηρώδου Αττικού και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αντίστοιχη απαγόρευση θα ισχύσει περιμετρικά της πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου, στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, από τις 15:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Όλγας και της οδού Ερατοσθένους. Εξαιρούνται τα οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρων. Κλειστό θα είναι επίσης το αντίστοιχο ρεύμα της Αρδηττού, μεταξύ των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασιλέως Όλγας, καθώς και ολόκληρη η οδός Μάρκου Μουσούρου.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 22:00 της Κυριακής.

Μαραθώνιος Αθήνας: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Σαββάτου

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και το Universities Night Run, από τις 17:00 έως τις 21:10. Η εκκίνηση θα δοθεί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Νωρίτερα, από τις 16:00 έως τις 16:55, θα διεξαχθούν οι αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ, στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρώδου Αττικού και Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 19:30 την Κυριακή θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε μεγάλο αριθμό κεντρικών δρόμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αμαλίας, η Αρδηττού, η Μιχαλακοπούλου, η Φειδιππίδου, η Συγγρού, η Πανεπιστημίου και η Ακαδημίας.

Στην ίδια ρύθμιση εντάσσονται η πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου, η Αθανασίου Διάκου, η Ριζάρη, η Ευφορίωνος, η Ερατοσθένους, καθώς και τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις 14:00 και θα διαρκέσουν, ανάλογα με τον δρόμο, έως τις 21:00 ή τις 22:30. Οι σημαντικότερες αφορούν:

Τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Την Αρδηττού , επίσης και στα δύο ρεύματα.

, επίσης και στα δύο ρεύματα. Τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας , από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ.

, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ. Τη λεωφόρο Συγγρού , από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Τη λεωφόρο Αμαλίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Την Πανεπιστημίου, την Ακαδημίας, τη Σταδίου και τη Φιλελλήνων.

Κλειστή θα είναι επίσης η οδός Αρχιμήδους, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μάρκου Μουσούρου, από τις 08:00 έως τις 22:30 του Σαββάτου. Η απαγόρευση στάθμευσης στο ίδιο τμήμα θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 06:00.

Πού θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, οι περιορισμοί θα επεκταθούν σε ολόκληρη την κλασική διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα περάσουν από τη λεωφόρο Μαραθώνος, τον Τύμβο Μαραθώνα, τον ανισόπεδο κόμβο Σταυρού, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη Μιχαλακοπούλου, τη Φειδιππίδου, τον κόμβο Κηφισίας και Αλεξάνδρας, τη Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού, πριν φτάσουν στο Καλλιμάρμαρο.

Οι αποκλεισμοί θα επηρεάσουν τους Δήμους Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων.

Στον Μαραθώνα, η λεωφόρος Μαραθώνος θα παραμείνει κλειστή από την αφετηρία έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, και στα δύο ρεύματα, από τις 05:00 έως τις 13:30. Στη συνέχεια, οι περιορισμοί θα επεκταθούν σταδιακά προς την Αθήνα. Το τμήμα από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου θα αποκλειστεί από τις 07:30 έως τις 15:00, ενώ το τμήμα έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής θα παραμείνει κλειστό από τις 08:00 έως τις 16:45.

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:30 έως τις 18:30. Κλειστοί θα είναι επίσης κλάδοι εξόδου της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη, καθώς και η έξοδος 15, προς τη λεωφόρο Μαραθώνος.

Στο κέντρο της Αθήνας, από τις 05:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας, στην οδό Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Φιλελλήνων, στην Αθανασίου Διάκου και σε τμήμα της λεωφόρου Συγγρού.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού και η Βασιλίσσης Όλγας. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Ριζάρη και σε γειτονικούς δρόμους οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν έως τις 18:30.

Επιπλέον, από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, στη Φειδιππίδου, στη Μιχαλακοπούλου, στη Θηβών και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Ποιοι δρόμοι θα επιτρέπουν κάθετη διέλευση

Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τα τμήματα της Μαραθώνιας διαδρομής που θα είναι αποκλεισμένα. Θα υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένοι ελεγχόμενοι κόμβοι στους οποίους θα επιτρέπεται η διέλευση.

Τα σημεία αυτά βρίσκονται στις διασταυρώσεις της λεωφόρου Μαραθώνος με τις οδούς Διονύσου, Αρτέμιδος και Αγίας Μαρίνας, καθώς και με τη λεωφόρο Φλέμινγκ στη Ραφήνα. Διέλευση θα επιτρέπεται επίσης σε διασταυρώσεις με τις οδούς Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως στην Παλλήνη, αλλά και στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Στην Αθήνα προβλέπεται ελεγχόμενη διέλευση στη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη, ενώ στη συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής.

Κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων απαγορεύεται επίσης σε πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και άλλων προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων να κινούνται ή να διασχίζουν το οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για όσους κινούνται μεταξύ του κέντρου της Αθήνας και των περιοχών Ζωγράφου, Παγκρατίου, Καισαριανής και Βύρωνα, προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πανόρμου, της λεωφόρου Κηφισίας και της Κατεχάκη.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση, από Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προς το κέντρο, προτείνεται η κίνηση μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Πανόρμου και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν τις μετακινήσεις τους με βάση τις ώρες των αποκλεισμών, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.