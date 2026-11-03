Εικόνες που παραπέμπουν σε σκηνές από ταινία τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Γκάζι, κατά τη διάρκεια του Halloween Hunt, μιας διοργάνωσης με τη συμμετοχή escape rooms, η οποία μετατράπηκε σε εφιάλτη για παίκτες και ανυποψίαστους περαστικούς. Άτομα ντυμένα με τρομακτικές στολές, καλυμμένα με ψεύτικα αίματα και κρατώντας αλυσοπρίονα, αλυσίδες, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, φέρονται να επιτέθηκαν σε ανθρώπους, προκαλώντας σκηνές έντασης και πανικού στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εικόνες και οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA προκαλούν σοκ, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες που είχαν αναλάβει να υποδυθούν τρομακτικούς χαρακτήρες φέρονται να ξεπέρασαν τα όρια του παιχνιδιού και να άσκησαν σωματική βία σε παίκτες αλλά και περαστικούς.

Μάλιστα, ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά στα περιστατικά ήταν και μικρά παιδιά, τα οποία εμφανίζονται σε βίντεο να τρέχουν τρομοκρατημένα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τους μασκαρεμένους.

Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και οι μαρτυρίες αυτοπτών

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν περιστατικά βίας που, όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν καμία σχέση με το σενάριο μιας διοργάνωσης τρόμου. Σε μία από τις μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στο Live News, γίνεται λόγος για άτομο που δάγκωνε έναν άλλο άνθρωπο, ενώ σε διαφορετικό περιστατικό ένας performer φέρεται να χτυπούσε με ρόπαλο μια κοπέλα.

«Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα, η οποία έβαλε τα κλάματα. Όταν πήγε ένας φίλος της να πει “ρε παιδιά, ηρεμήστε, ξεφεύγετε”, ο ηθοποιός του κόλλησε το κεφάλι και του είπε “γιατί, αλλιώς τι θα γίνει;”», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλη καταγγελία αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες χτυπούσαν παίκτες με αντικείμενα που κρατούσαν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους να σταματήσουν.

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους. Λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις καταγγέλλουσες.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άτομα να χρησιμοποιούν αλυσίδες και μαστίγια, ενώ άλλοι εμφανίζονται να κλωτσούν ανθρώπους που βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος.

«Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο ή ό,τι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος “σταμάτα” και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου τι συμβαίνει. Αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα. Όλοι είχαν κάτι στο χέρι τους και χτυπούσαν», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Τι υποστηρίζει η ηθοποιός που συμμετείχε στη διοργάνωση

Από την πλευρά της, μία από τις ηθοποιούς που συμμετείχαν στο Halloween Hunt υποστήριξε, μιλώντας στο Live News, ότι οι οδηγίες που είχαν λάβει δεν περιλάμβαναν την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος των παικτών.

Όπως εξήγησε, η δική της αποστολή ήταν να προσεγγίζει τις ομάδες την ώρα που προσπαθούσαν να λύσουν τους γρίφους και να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι ρόλων με στοιχεία τρόμου.

«Το μόνο που μου είχαν πει να κάνω είναι ότι πηγαίνεις εκεί που λύνουν τους γρίφους η συγκεκριμένη ομάδα. Επειδή είναι τρόμου, μπορεί να κάνουμε λίγο ένα role playing με τους παίκτες. That’s it. Τίποτα παραπάνω. Ούτε να τους χτυπάμε, ούτε να τους βαράμε, ούτε τίποτα», ανέφερε.

Η ίδια αμφισβήτησε την έκταση των περιστατικών που καταγράφηκαν σε βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα από αυτά αφορούσαν πλάκες μεταξύ φίλων και ότι υπήρξαν δύο περιστατικά τα οποία, όπως είπε, αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

«Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα στους παίκτες. Γίνανε δύο περιστατικά τα οποία καλώς ή κακώς έγιναν. Το λύσαμε κατευθείαν όμως. Δεν είναι παίκτες αυτοί, δεν είναι άκυρα άτομα τα οποία τα βλέπαμε στον δρόμο και καθόντουσαν και τα χτύπαγαν», υποστήριξε.

Οι καταγγελίες για χτυπήματα με αλυσίδες και δαγκώματα

Οι καταγγελίες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα περιστατικά που καταγράφηκαν σε βίντεο. Άνθρωποι που συμμετείχαν στο παιχνίδι περιγράφουν ότι δέχθηκαν επιθέσεις από την αρχή της διοργάνωσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως προκαλέσει ή να έχουν επιχειρήσει να αντιδράσουν.

«Με το καλημέρα άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες. Πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι. Παίκτης της ομάδας μας έφαγε δύο φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη και μία από τις δύο φορές τον είχαν πιάσει από τον λαιμό για να τον κρατήσουν κιόλας! Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα και ακόμα και αίματα», αναφέρει χαρακτηριστικά μία από τις μαρτυρίες.

Σε άλλη δημόσια καταγγελία, γυναίκα που υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Halloween party περιγράφει ότι δέχθηκε δάγκωμα και υπέστη μώλωπα στον ώμο της.

Μάλιστα, απευθυνόμενη σε άτομο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό, αναφέρει ότι τα πόδια της είχαν μπλεχτεί κάτω από τραπέζι και εκείνο συνέχιζε να την τραβά, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ότι πονούσε.

Τι προέβλεπαν οι όροι συμμετοχής στο Halloween Hunt

Ενδιαφέρον προκαλούν και οι όροι συμμετοχής στη διοργάνωση. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του MEGA, οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί ότι το παιχνίδι περιλάμβανε τρέξιμο, σωματική επαφή και, περιστασιακά, λεκτική βία.

Παράλληλα, υπήρχε ρητή απαγόρευση της επαφής των παικτών με τους performers. Ωστόσο, στις αναφορές των όρων που παρουσιάστηκαν δεν υπήρχε αντίστοιχη διευκρίνιση για τα όρια της σωματικής επαφής από την πλευρά των ηθοποιών προς τους συμμετέχοντες.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις συνθήκες διεξαγωγής του Halloween Hunt, την επίβλεψη των ανθρώπων που συμμετείχαν ως performers και τα μέτρα προστασίας των παικτών και των πολιτών που κινούνταν στην περιοχή.

Η απάντηση των διοργανωτών και η έρευνα για τα περιστατικά

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι καταγγελίες και τα βίντεο από το Γκάζι, οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι θα διερευνήσουν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Halloween Hunt.

Από την πλευρά του, ιδιοκτήτης escape room διευκρίνισε ότι η επιχείρησή του συμμετείχε στη διοργάνωση αποκλειστικά ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε εμπλοκή στην οργάνωσή της.

«Το ESCAPE ALL συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτήν τη διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωσή του. Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς, κατά τη διάρκειά του σημειώθηκαν ακραία μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα», ανέφερε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επιθέσεις να έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα μιας απλής διοργάνωσης παιχνιδιού τρόμου. Τα ερωτήματα πλέον αφορούν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το Halloween Hunt στο Γκάζι όσο και τις ευθύνες για τα περιστατικά βίας που καταγγέλλονται.