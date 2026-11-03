Με ανάρτησή της στα social media, η Μαργαρίτα Θάνου, νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν καταγγελία κατά της Θάνου για όσα ανέφερε το περασμένο Σάββατο (31/10) σε εκπομπή της ΕΡΤ για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με στημένα παιχνίδια και η απάντησή της δεν άργησε να έρθει.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στα social media, η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει τα εξής…

«Παράσημο.

Και να το επαναλάβω:

Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα

(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».