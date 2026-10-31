Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, μίλησε στην ΕΡΤ για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με στημένους αγώνες.

Οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές τις προηγούμενες μέρες με την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, του Πέτρου Παπαπέτρου, του Ηλία Κορομηλά και του Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκια επιβλήθηκε στη Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Όπως τόνισε, πάντως, η Μαργαρίτα Θάνου στην ΕΡΤ, είμαστε ακόμη στην αρχή και θα μπουν κι άλλα ματς στο μικροσκόπιο στη συνέχεια, καθώς θα υπάρξουν κι άλλες αποκαλύψεις.

Αναλυτικά όσα είπε η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός…

«Εμείς ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός γεγονότα παραθέτουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Στους τελευταίους τελικούς οι διαφορές των βολών μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 63 παραπάνω για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αν αυτόν κάποιον δεν τον προβληματίζει…».

Για το αν υπάρχει παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη δικογραφία που ερευνάται: «Ξεκάθαρα. Εγώ παραθέτω μία σειρά από γεγονότα που θα τεθούν και στις Αρχές. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση και ότι θα μπουν και άλλα παιχνίδια στο μικροσκόπιο των Αρχών. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του σκανδάλου. Περιμένουμε συλλογή ακόμη 2-3 στοιχείων. Αιφνιδιαστήκαμε πολύ ευχάριστα από όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα χρειαστούμε ένα χρονικό διάστημα για να συγκεντρώσουμε ακόμα 2-3 στοιχεία που έχουμε ανάγκη για να μπορούμε να παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας. Θα το κάνουμε ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Θα θέσουμε έναν συνδυασμό γεγονότων προς κρίση. Θα θέτουμε γεγονότα. Βάλτε στην άκρη τις βολές, βάλτε στην άκρη την μισή ΚΕΔ που είναι προσωρινά κρατούμενοι και στο σπίτι τους με βραχιολάκια, είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που πήγαινε στα δικαστήρια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και των οποίων υπέρ παρενέβαινε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εμείς βγάζαμε ανακοινώσεις, όλοι οι άλλοι μας έβγαζαν γραφικούς, τρελούς. Ακούμε κάποια ονόματα διαιτητών, οι οποίοι οι ίδιοι και οι ίδιοι από τους 40 διαιτητές της Α1 σφύριζαν οι συγκεκριμένοι πέντε, οι τρεις εκ των οποίων είναι προσωρινά κρατούμενοι είτε στα σπίτια τους, και περιμένουμε να δούμε και ποιοι άλλοι».

Για τη χθεσινή μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Χθες ήρθε καινούργια μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εις βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η μήνυση τον Ιούνιο έγινε για αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου κατά των διαιτητών Καρπάνο και Τσιμπούρη. Ήρθε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ως τιμήτρια του μπάσκετ και της κάθαρσης και έκανε άλλη μία μήνυση στον Γιαννακόπουλο για story κατά του Καρπάνου και του Τσιμπούρη. Τώρα δεν είναι στην δικογραφία αυτοί, αλλά για να δούμε.

Έχεις τους τρεις διαιτητές που σε σφυρίζαν τα τελευταία τρία χρόνια σε όλους τους τελικούς κατ’επανάληψη, έχεις αυτούς τους ανθρώπους να είναι προσωρινά κρατούμενοι ή στα σπίτια τους φερόμενοι ότι στήνουν παιχνίδια. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας σώφρων άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει ότι στημένοι διαιτητές είναι και στημένο πρωτάθλημα; Εγώ παραθέτω γεγονότα. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι κάποιος που έστηνε κατά της ΑΕΚ, υπέρ του Προμηθέα, βρέθηκε με 820.000 ευρώ σπίτι του, αυτός ο άνθρωπος δεν έστηνε και τελικούς; Η γνώμη μου είναι ότι γινόταν, αλλά δεν μπορώ να επιβάλω την γνώμη μου σε κανέναν».

Για το γεγονός ότι δεν υπήρχε έλεγχος: «Όχι μόνο δεν υπήρχε, ο ελέγχων ήταν ο ελεγχόμενος. Έτσι όπως φέρεται να είναι στημένο όλο αυτό, δεν υπήρχε διέξοδος πουθενά. Οι μισοί φέρονταν να δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί να είναι τρομοκρατημένοι. Αυτό που λένε άνθρωποι που δεν θέλουν να πάνε στις Αρχές, και μιλάνε για το πώς ζούσαν τα γεγονότα, μιλάμε για αυθαίρετες αποφάσεις, οι οποίοι λαμβάνονταν ακόμα και για την παράταση του ορίου ηλικίας. Ήταν τελείως αυθαίρετες, χωρίς κανένα κριτήριο.

Γιατί έγινε με τον Παπαπέτρου και όχι με τον Φούφη; Υπήρχε μία αντίληψη, μία νοοτροπία ότι δεν έχουμε διέξοδο από πουθένα, τα πάντα είναι από πάνω. Μάλιστα, άφηναν να εννοηθούν πως έχουν μεγάλες δυνάμεις και επιρροές, έτσι γινόταν πιο εύκολα η τρομοκρατία στον κόσμο. Σε μία χώρα που φωνάζει “Πού είναι ο εισαγγελέας;” βρέθηκαν 1-2 εισαγγελείς, 1 ανακριτής και έκαναν την δουλειά τους. Η έπαρση έφτασε σε τέτοιο σημείο που ήταν αναπόφευκτο».

Για το γιατί το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τώρα και όχι νωρίτερα: «Το 2024 οι τελικοί ήταν ένα αίσχος, η σειρά των τελικών αποτέλεσε μία αισχρότητα. Τα πάντα έκανε ο Παναθηναϊκός, προσέφευγε στο ΑΣΕΑΔ, έβγαζε ανακοινώσεις, πήρε ένα πρωτάθλημα, μόνο ο Σλούκας ξέρεις πώς το σήκωσε το ’24. Αυτό που είδαμε ήταν κάτι αισχρό. Εμείς τα τελευταία 3-4 χρόνια είμαστε οι γραφικοί, οι οποίοι φωνάζουμε ότι εδώ τα πάντα είναι διαλυμένα. Πρέπει να δείτε τι θα συμβεί.

Υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο, η ελληνική Πολιτεία δεν μπορούσε να παρέμβει. Για αυτό οφείλω να πω ένα συγχαρητήρια στον κύριο Βρούτση, γιατί έχει σεβαστεί το αυτοδιοίκητο, από την άλλη είδε τι συμβαίνει και έλαβε κάποιες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να οδηγήσει σε αυτή την κάθαρση».

Για την επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ και τις εκλογές στην ΕΟΚ: «Ο Παναθηναϊκός πρώτος βγήκε και είπε παραιτηθείτε όλοι, φύγετε όπως είστε να πάμε σε εκλογές. Δεν θα ήταν εύκολο με προσωρινή διοίκηση να πας σε απρόσβλητες εκλογές. Υπάρχει κάποιες δικαστικές αποφάσεις και θα ήταν επισφαλές να πας με προσωρινή διοίκηση για εκλογές. Οπότε, για αυτό δεν αντιδράσαμε ακόμα εντονότερα.

Η ΚΑΕ δεν μπορεί να παρέμβει στα της ΕΟΚ γιατί ψηφίζουν τα σωματεία. Δεν ψηφίζουν οι ανώνυμες εταιρίες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει πολλές φορές είναι: ας γίνουν οι εκλογές στην ΕΟΚ δια ζώσης, τα σωματεία, οι εκπρόσωποι εκεί. Υπάρχουν όχι απλώς ενδείξεις, υπάρχει τεράστιο ζήτημα με το πώς έγιναν οι εκλογές και το 2021 και το 2024. Τεράστιο ζήτημα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της τεχνολογίας και των διαδικτυακών, βοηθούν την ζωή μας. Επειδή είμαι δικηγόρος, οπότε είμαι και δικαστική αντιπρόσωπος και έχω δει τις εκλογές, οι εκλογές είναι ό,τι πιο καθαρό μαζί με τις Πανελλαδικές, είναι οι μόνοι θεσμοί που μας έχουν μείνει και λειτουργούν μια χαρά».

Για το αν το σύστημα ήταν αυτοτροφοδοτούμενο ή δρούσε για λογαριασμό κάποιων: «Από αυτά που βλέπουμε, σίγουρα ήταν ένα σύστημα που είχε σκοπό το κέδρος και τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης και εξουσίας. Βάσιμα πιθανολογώ ότι υπήρχαν κάποια συμφέροντα που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν από όλο αυτό. Πολύ βάσιμα μπορώ να υποθέσω και να πιθανολογήσω στο ποιοι αντιδρούν, αντιστέκονται, προσπαθούν να αποδομήσουν δικογραφίες, προσπαθούν να δολοφονήσουν προσωπικότητες μαρτύρων. Εγώ εκεί εστιάζω. Όταν βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν να κάνουν τέτοια αποδόμηση, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι υπήρχε παράλληλα ή πιο πάνω από αυτό».

Για το ποιοι αντέδρασαν στο σκάνδαλο και τι συνέβαινε στο παρελθόν: «Οι ομάδες που έφευγαν στο παρελθόν, του τεράστιου, αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, των αδελφών Αγγελόπουλων κτλ, ήταν μόνοι τους. Εμείς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, το Περιστέρι, το Μαρούσι, το Λαύριο και απέναντί είχε την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Προμηθέας, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο κ. Λιόλιος. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας. Έχει μια σημασία κι αυτό κατ’ εμέ».