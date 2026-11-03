Τη διακίνηση μιας κατασκευασμένης φωτογραφίας της, η οποία συνοδεύεται από ψευδείς πληροφορίες για την υγεία της, καταγγέλλει η Μαρία Κανελλοπούλου, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός αναρρώνει μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, όπου μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Facebook, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζεται ως πραγματική φωτογραφία της.

Η ίδια αντέδρασε έντονα στους ισχυρισμούς που τη συνοδεύουν και απευθύνθηκε σε όσους την ακολουθούν, ζητώντας τους να μην κοινοποιούν το συγκεκριμένο υλικό.

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση της Άννας Χατζησοφιά για την εικόνα που κυκλοφορεί

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Άννα Χατζησοφιά, η οποία περιέγραψε τη φωτογραφία που διακινείται και επέκρινε όσους τη χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν αντιδράσεις και επισκέψεις.

Όπως έγραψε, η εικόνα παρουσιάζει την ηθοποιό σε αναπηρικό αμαξίδιο, με εμφάνιση που, σύμφωνα με την ίδια, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Έχουν ανεβάσει μια fake φωτογραφία της Maria Kanellopoulou πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι, βγάζει μάτι κιόλας το ΑΙ. Είναι βαμμένη, στολισμένη, με σκουλαρίκια και κόκκινο συνολάκι, δήθεν για να μας ενημερώσουν για την υγεία της, αλλά στην πραγματικότητα για τα likes και τα κλικ».

Η Άννα Χατζησοφιά αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις των χρηστών που βλέπουν την εικόνα και στέλνουν ευχές στην ηθοποιό, θεωρώντας ότι πρόκειται για πραγματικό στιγμιότυπο.

«Ο κόσμος καλοπροαίρετος από κάτω εύχεται περασικά, στέλνει την αγάπη του. Όποιος βέβαια την ξέρει, ξέρει επίσης ότι δεν βγάζει τον καλό καιρό φωτογραφίες, πόσο μάλλον. Κανονικά σηκώνει μήνυση εάν δεν παραδεχθούν ότι είναι κατασκευασμένη η φωτογραφία και δεν ζητήσουν συγγνώμη», πρόσθεσε.