Χωρίς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής στην εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στον Κεραμεικό, όπου σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας το απόγευμα της Τρίτης.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς υπήρχαν αρχικά πληροφορίες ότι στο εσωτερικό του κτηρίου ενδέχεται να βρισκόταν άστεγος. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, δεν εντοπίστηκε κανένα άτομο στα συντρίμμια.

Πώς σήμανε ο συναγερμός

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:00 για κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης κατοικίας, στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να ελέγξουν το εσωτερικό της μονοκατοικίας και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκλωβισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έλεγχο στον χώρο, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί εγκλωβισμένος.

Η αρχική ανησυχία για πιθανή παρουσία αστέγου στο εγκαταλελειμμένο κτήριο δεν επιβεβαιώθηκε από τις έρευνες.