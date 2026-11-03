Μετά την καταγγελία κατά της Μαργαρίτας Θάνου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι έκανε ακόμη μία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για αναδημοσιεύσεις στο Instagram και έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα των οπαδών του και παράλληλα έκανε γνωστό πως έπειτα από καταγγελία της έχει κινηθεί πειθαρχικά διαδικασία κατά του Γιαννακόπουλου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ».