Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου όταν σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού, σε πάροδο ανάμεσα στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Μονής Πρέβελης. Κομμάτια από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου αποκολλήθηκαν και κατέληξαν με ορμή στο οδόστρωμα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός διερχόμενου πολίτη.

Η μαρτυρία ιδιοκτήτη για τις στιγμές της πτώσης

Αυτόπτης μάρτυρας και ιδιοκτήτης ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν τις σοβαρότερες βλάβες περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την αποκόλληση των δομικών υλικών.

«Δύο μηνών αυτοκίνητο έχει γίνει άχρηστο» ανέφερε χαρακτηριστικά στο cretalive, εξηγώντας πως βγήκε στο μπαλκόνι αμέσως μόλις άκουσε τον δυνατό θόρυβο και είδε τα συμπαγή κομμάτια τσιμέντου να πέφτουν στο έδαφος.