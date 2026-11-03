Αυστηρές ποινές κάθειρξης επιβλήθηκαν στους δύο εμπλεκόμενους για την υπόθεση της ληστείας και της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω. Συγκεκριμένα, ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη καθώς κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία και τη ληστεία, ενώ στον 43χρονο γιο του θύματος επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του στη Ρόδο.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 42χρονος προσπάθησε να απαλλάξει τον κατηγορούμενο συγκατηγορούμενό του, αναφέροντας ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία εμπλοκή. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου το σύνολο των κατηγοριών.

«Διέπραξα μόνος μου τη δολοφονία και ο γιος του θύματος ήταν αθώος» είχε ισχυριστεί ο 42χρονος ενώπιον του δικαστηρίου, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και κατά το παρελθόν.

Το χρονικό του εγκλήματος στην Παλιά Πόλη της Ρόδου

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε στις 14 Ιουνίου 2022, όταν ο 75χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, φέροντας σχοινί στον λαιμό και έχοντας τα χέρια του δεμένα.

Η έρευνα άλλαξε κατεύθυνση έπειτα από κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση γενετικού υλικού που τοποθέτησε τον 42χρονο στον τόπο του συμβάντος. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος γιος είχε καταδικαστεί αρχικά τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση για την οποία εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης που έχει υποβάλει.