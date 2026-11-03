Μια νέα ψηφιακή εποχή για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σηματοδοτεί η παρουσίαση της εφαρμογής «myEOPYY app», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να διαχειρίζονται από το κινητό τους τον ασφαλιστικό τους φάκελο, να υποβάλλουν αιτήματα αποζημίωσης και να αξιολογούν τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν.

Τη νέα εφαρμογή, καθώς και το σύστημα αξιολόγησης παρόχων υγείας, παρουσίασαν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν ήδη συνδεθεί με τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά.

Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι μέσω του myEOPYY app

Η νέα εφαρμογή δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Οργανισμού για κάθε πληροφορία.

Μέσα από το κινητό τους, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για:

Την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει.

Τις νοσηλείες και τις συνταγογραφήσεις τους.

Την πορεία των αιτημάτων αποζημίωσης.

Τις παροχές που αφορούν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Αποζημιώσεις με μία φωτογραφία από το κινητό

Μία από τις βασικές λειτουργίες του myEOPYY app είναι η ψηφιακή υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης.

Αντί να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά και να τα καταθέτουν με φυσική παρουσία, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να φωτογραφίζουν τις αποδείξεις και τα απαραίτητα παραστατικά με το κινητό τους και να τα ανεβάζουν απευθείας στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Η συγκεκριμένη λειτουργία αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου και στον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Η εφαρμογή ενσωματώνει επίσης υπηρεσίες που αφορούν την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικό εισιτήριο και να ενημερώνονται για τον μέσο χρόνο αναμονής στα φαρμακεία του Οργανισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να οργανώνουν καλύτερα την επίσκεψή τους και να περιορίζουν τον χρόνο αναμονής.

Οι ασθενείς θα αξιολογούν γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα

Παράλληλα με το myEOPYY app, ενεργοποιείται το νέο «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων», το οποίο δίνει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους για τις υπηρεσίες υγείας που έλαβαν.

Μετά την ολοκλήρωση μιας επίσκεψης, οι πολίτες θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση μέσω SMS και θα μπορούν να συμπληρώνουν σύντομο ερωτηματολόγιο μέσα από τον ασφαλιστικό τους φάκελο.

Σε πρώτη φάση, το σύστημα αξιολόγησης θα αφορά συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και φυσιοθεραπευτήρια.

Η διαδικασία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προσφέρει στον ΕΟΠΥΥ πληρέστερη εικόνα για την εμπειρία των ασφαλισμένων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Γεωργιάδης: «Δίνουμε στον ασφαλισμένο την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο»

Παρουσιάζοντας τη νέα εφαρμογή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι οι ασφαλισμένοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με τον ΕΟΠΥΥ από το κινητό τους.

«Από σήμερα θα μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο τη νέα εφαρμογή που εγκαινιάζουμε, μέσω της οποίας θα έχουν την πλήρη εικόνα για τον ασφαλιστικό τους φάκελο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις, σημείωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να φωτογραφίζουν τις αποδείξεις και να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα με φυσική παρουσία.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

«Δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με τον Οργανισμό.

«Η σχέση μας με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίληψή μας για το παρεχόμενο έργο από την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Υγείας σε όλους τους λήπτες πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας, μπαίνει σε μία τελείως καινούρια εποχή», κατέληξε.