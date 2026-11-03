Στα αποτελέσματα της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) ή αλλιώς το FBI, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη συγκρότησή της, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της παρανομίας αποτελεί καθημερινή μάχη για την κυβέρνηση.

«Το “Νομιμότητα Παντού” μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΑΟΕ, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την «ολική επαναφορά» του νόμου απέναντι στην αυθαιρεσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της ειδικής υπηρεσίας δικαιώνουν την απόφαση για τη δημιουργία της, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της δράσης της κατά τους πρώτους 24 μήνες λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, αποδίδοντας κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα, ενώ εξάρθρωσε 259 εγκληματικές ομάδες. Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνονται κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και δίκτυα που δραστηριοποιούνταν σε εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές.

«Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αποκαλύπτεται και διώκεται»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, απαντώντας εμμέσως σε όσους, όπως είπε, αναρωτιούνται για τον μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που έρχονται στο φως.

«Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο», σημείωσε, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη δράση της κυβέρνησης και της ΔΑΟΕ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις νομοθετικές παρεμβάσεις τους στον χώρο της Δικαιοσύνης και των ποινών, αντιπαραβάλλοντας την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις οδηγούσαν σε μαζικές αποφυλακίσεις και αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες πριν από εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η σημερινή κυβέρνηση προωθεί μέτρα για τη σύλληψη των δραστών και την αυστηροποίηση των ποινών. «Αλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση – Δεν είμαστε, συνεπώς, «όλοι ίδιοι» και αυτό αναγνωρίζεται».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε, μάλιστα, ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, υπογραμμίζοντας: «Δεν είμαστε, συνεπώς, όλοι ίδιοι και αυτό αναγνωρίζεται».

Η συνεργασία ΕΛ.ΑΣ., ΑΑΔΕ και Δικαιοσύνης κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών, των φορολογικών υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί λειτουργούν συντονισμένα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Όπως εξήγησε, η αστυνομική έρευνα, οι φορολογικές διασταυρώσεις, ο ρόλος της ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή αποτελούν πλέον ένα ενιαίο μέτωπο, με στόχο να περιοριστούν τα περιθώρια δράσης των εγκληματικών δικτύων και να μην υπάρχουν «χαραμάδες» ασυλίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στα δημοσιονομικά οφέλη από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, υποστηρίζοντας ότι μόνο από τη συγκεκριμένη προσπάθεια εξασφαλίζονται περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως για το 2025, ενώ εκτίμησε ότι το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2026.

«Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.

Μητσοτάκης: «Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη «Νομιμότητα Παντού» ως μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της παρανομίας, τόσο εκτός όσο και εντός του κρατικού μηχανισμού.

Ειδική αναφορά έκανε στα κυκλώματα που, όπως είπε, δραστηριοποιούνται σε πολεοδομίες, προειδοποιώντας ότι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπιστώνεται ότι διευκολύνουν την εγκληματική δράση δεν έχουν θέση στη Δημόσια Διοίκηση.

«Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να βάζουν πλάτη σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει την προσπάθεια απέναντι σε κάθε μορφή οργανωμένης παρανομίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα: «Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».