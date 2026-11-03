Ο Κολοσσός συνέτριψε με 92-70 τη Ρίλσκι εκτός έδρας και πήρε την τρίτη του νίκη σε πέντε αγώνες στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Ρόδου μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισε στο + (17-24) την πρώτη περίοδο, στη δεύτερη όμως ήρθε η αντίδραση των Βούλγαρων.

Ανεβάζοντας την απόδοσή τους, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προσπεράσουν με 37-35, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη όμως αντέδρασε καλά καθώς με σερί 5-0 μετέτρεψε το σκορ σε 37-40 και ήταν στο +5 (39-44) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ήταν η καλύτερη του αγώνα για τον Κολοσσό καθώς έκανε ό,τι ήθελε σε επίθεση και άμυνα και κατάφερε όχι απλά να παραμείνει μπροστά αλλά να φτάσει και στο +21 (51-72), εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Η ελληνική ομάδα παρέμεινε σοβαρή μέχρι το τέλος του αγώνα και επικράτησε με 92-70, με αποτέλεσμα να είναι στο 3-2 μετά τους πρώτους πέντε αγώνες της, ενώ η Ρίλσκι έπεσε στο 1-4.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 39-44, 51-72, 70-92