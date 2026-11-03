Τη συνέχιση της γερμανικής στήριξης προς την Ουκρανία διαβεβαίωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι έχει έρθει η ώρα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται ακλόνητα στη Γερμανία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στάση του απέναντι στο Κίεβο.

Παράλληλα, κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να συμμετάσχει ουσιαστικά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα πρέπει «επιτέλους και σοβαρά» να προσέλθει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Μερτς: Η στήριξη της Ουκρανίας είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ότι η γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η χειμερινή υποστήριξη, ενώ προβλέπεται να ακολουθήσουν πρόσθετες παρεμβάσεις πριν από το τέλος του έτους.

Όπως εξήγησε, η έκβαση του πολέμου δεν αφορά αποκλειστικά την Ουκρανία, αλλά θα επηρεάσει καθοριστικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια.

«Το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια μακροπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι προς το γερμανικό και ευρωπαϊκό συμφέρον», ανέφερε.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στη γερμανική κοινή γνώμη, δήλωσε: «Καλώ την πλειοψηφία των Γερμανών να το κατανοήσει».

Συνάντηση των συμμάχων στις 19 Νοεμβρίου στο Βερολίνο

Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε τις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τη στήριξη της Ουκρανίας δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά τη Γερμανία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δέσμευση για στρατιωτική υποστήριξη ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του έτους, ζητώντας από τους Ευρωπαίους εταίρους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο συνάντηση των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με αντικείμενο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

«Δεν μπορεί να συζητείται η τύχη της Ουκρανίας χωρίς την Ουκρανία»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Φρίντριχ Μερτς στη συμμετοχή τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι.

«Εφόσον συζητείται η Ουκρανία, τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι εντελώς απαράδεκτο τρίτα κράτη να συζητούν την τύχη της Ουκρανίας χωρίς να εμπλέκεται η Ουκρανία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν εκείνος θα συμμετάσχει.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη πρόσκληση προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Έκκληση στη Ρωσία για σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Μερτς υποστήριξε ότι, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, δεν διαπιστώνει ακόμη ουσιαστική διάθεση από τη ρωσική πλευρά να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.

«Η ηγεσία στη Μόσχα πρέπει επιτέλους και σοβαρά να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό ακόμη», δήλωσε.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στην ανθρωπιστική εκεχειρία στο Ολέσκι, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχες συμφωνίες σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές ή τη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι με τις επιθέσεις της στη Μαύρη Θάλασσα επιτείνει την κλιμάκωση και επιβαρύνει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις φτωχότερες χώρες.

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά χρειάζεται ασφάλεια»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία για τη διαρκή υποστήριξή της, τονίζοντας ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής η χώρα του αισθάνεται την αλληλεγγύη του γερμανικού λαού.

«Οι γερμανικές καρδιές δεν είναι αδιάφορες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά χρειάζεται ασφάλεια», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι η διεθνής προσοχή στρέφεται στις εκλογές των ΗΠΑ, με κίνδυνο να υποβαθμιστούν οι ανάγκες της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του στην αεράμυνα και στην εξασφάλιση πυραύλων Patriot, προειδοποιώντας ότι τα ζητήματα αυτά ενδέχεται να περάσουν απαρατήρητα.

Σύμφνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε ενόψει των νέων διπλωματικών επαφών για το ουκρανικό ζήτημα, με το Βερολίνο να επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο Κίεβο και να ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στις προσπάθειες για ειρήνη.