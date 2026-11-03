Συνάντηση για την Ουκρανία οργανώνεται αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Η συνάντηση αυτή οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επικεντρωθεί «στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και στην ευημερία της», εξήγησε η εκπρόσωπος.

Πάντως, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ακριβής λίστα των συμμετεχόντων δεν έχει ανακοινωθεί από τις Βρυξέλλες.

Χθες, ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε τη διοργάνωση «διαπραγματεύσεων εργασίας» ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία στις 10 και 11 Νοεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο Γουίτκοφ αναφέρθηκε, επίσης, σε συνάντηση των αμερικανών διαπραγματευτών στις Βρυξέλλες κατά την διάρκεια αυτής της εβδομάδας για συνομιλίες με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ πριν από το ραντεβού του Αμπού Ντάμπι.