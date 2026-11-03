Νέα επεισόδια στην πολεμική σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες, με εκατοντάδες drones να κατευθύνονται προς τη Μόσχα, ενώ ρωσικές επιθέσεις έπληξαν ουκρανικές υποδομές, οδηγώντας ακόμη και σε επείγουσα εκκένωση νοσοκομείου στο Χάρκοβο.

Ειδικότερα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 493 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Ανάμεσα στις 20:30 της 2ας Νοεμβρίου και στις 07:30 της 3ης Νοεμβρίου, 493 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε απομακρυσμένα σημεία», ενώ «187 drones εξουδετερώθηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στις περιφέρειες της Βινίτσια, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και πλοία που, κατά τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Γιάροσλαβ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Μιχαήλ Εβράγεφ.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται ενώ διεξάγονται σήμερα στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες εκλογές που χαρακτηρίζονται κρίσιμες για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαίτησε οι δυο εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών.

200 ασθενείς απομακρύνονται εσπευσμένα από νοσοκομείο έπειτα από πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων νοσοκομείο στο Χάρκοβο, προκαλώντας σχεδόν 50 τραυματισμούς και οδηγώντας τις Αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 200 ασθενείς από τη δομή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της μητρόπολης της βορειοανατολικής Ουκρανίας το πρωί.

«Πλήγμα σε ιατρική εγκατάσταση στη συνοικία Νεμισλιάνσκι προκάλεσε ζημιές σε 1.000 παράθυρα του νοσοκομείου και σε παρακείμενες ψηλές πολυκατοικίες», ανέφερε ο αιρετός, ο Ιχόρ Τερέχοφ, μέσω Telegram.

Όπως και στο Χάρκοβο, η πολεμική αεροπορία κήρυξε συναγερμούς για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο και άλλες περιφέρειες, ιδίως στη Ντνιπροπετρόφσκ (κεντρικά), όπου χτυπήθηκαν «κρίσιμες υποδομές», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Χάνζα.

Τα ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας ώθησαν τη γειτονική Πολωνία να θέσει σε κατάσταση συναγερμού την πολεμική αεροπορία της, σύμφωνα με ανακοινωθέν της Βαρσοβίας.

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν αναφέρθηκε σε περίπου 100 ουκρανικά drones που εξουδετερώθηκαν ενώ κινούνταν προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας.

Χθες, ρωσικά πλήγματα τα οποία έβαλαν στο στόχαστρο σχολείο στο οποίο διανεμόταν ανθρωπιστική βοήθεια και χώρο όπου κατέφευγαν πολίτες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

«Οι βομβαρδισμοί αυτοί αφάνισαν κάθε ελπίδα προόδου προς την ειρήνη», έκρινε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είδε ακόμη μια «απόδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει ούτε αποκλιμάκωση ούτε αληθινή δικαιοσύνη».

We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Παραμονή των σημερινών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον ανήγγειλε ότι θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας τη 10η και την 11η Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι με αμερικανική μεσολάβηση.

Η προηγούμενη συνάντηση του είδους είχε γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη, στην Ελβετία, χωρίς κάποιο απτό αποτέλεσμα, καθώς οι δυο πλευρές επέμειναν η καθεμιά στις δικές της θέσεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.