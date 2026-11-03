Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναλαμβάνει η Ουάσινγκτον, οργανώνοντας συνάντηση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων γνωστοποίησε τη Δευτέρα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες των επικείμενων συζητήσεων.

Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πρόοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι όροι για τη λήξη των εχθροπραξιών, οι μηχανισμοί προστασίας που θα ισχύσουν μετά τον πόλεμο, η μείωση της στρατιωτικής έντασης και η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προβλημάτων.

Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ μέσω των κοινωνικών δικτύων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις επαφές των δύο αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο της διπλωματικής στρατηγικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι την Ουάσινγκτον θα εκπροσωπήσουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Η Μόσχα άναψε το «πράσινο φως» για τη συνάντηση

Η προοπτική νέων διαπραγματεύσεων προέκυψε μετά τις επαφές που είχε ο Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Κατά τις συγκεκριμένες συνομιλίες, ο Πούτιν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή ακόμη ενός γύρου επαφών με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελεί μέρος της προσπάθειας της αμερικανικής κυβέρνησης να ανοίξει δρόμο για πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά το 1945.

Στο τραπέζι και η επόμενη ημέρα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Παράλληλα με την προετοιμασία της συνάντησης στο Άμπου Ντάμπι, η αμερικανική διπλωματία προγραμματίζει σειρά επαφών με Ευρωπαίους συμμάχους στις Βρυξέλλες, εντός της εβδομάδας.

Στις συζητήσεις πρόκειται να συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο τις συνθήκες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τη σταθερότητα μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις δεσμεύσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής άμυνας και στην εξεύρεση οικονομικών πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί η Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι προγραμματισμένες συναντήσεις αποτελούν συνέχεια των διπλωματικών επαφών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο Κίεβο, στο Όσλο και στην Αγία Πετρούπολη.

Στόχος της κυβέρνησης Τραμπ παραμένει η διαμόρφωση μιας συνολικής συμφωνίας που δεν θα περιορίζεται στην παύση των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά θα περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην περιοχή.