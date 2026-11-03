Ο Βασίλης Μπισμπίκης προειδοποίησε τους θαυμαστές του για ένα ψεύτικο προφίλ στα social media, πίσω από το οποίο άγνωστο πρόσωπο εμφανίζεται ως προσωπική διαδικτυακή μάνατζέρ του και επιχειρεί να επικοινωνήσει μαζί τους εκ μέρους του.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story με το μήνυμα που είχε σταλεί σε γυναίκα από την υποτιθέμενη εκπρόσωπό του. Με την κίνησή του θέλησε να καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη επικοινωνία, καλώντας τους ακολούθους του να μην ανταποκριθούν.

«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, συνοδεύοντας την προειδοποίησή του με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Τι έγραφε η γυναίκα που συστηνόταν ως μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη

Στο κείμενο που δημοσιοποίησε ο ηθοποιός, η αποστολέας συστήνεται ως «Σόνια» και υποστηρίζει ότι διαχειρίζεται τις διαδικτυακές επικοινωνίες του. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος επιθυμεί να γνωρίσει προσωπικά τη γυναίκα στην οποία απευθύνεται.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Γεια σας, ονομάζομαι Σόνια και είμαι η προσωπική διαδικτυακή μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη. Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας.

Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του.

Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν αναγνώρισε την επικοινωνία ως δική του και επέλεξε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε οι ακόλουθοί του να γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν τον εκπροσωπεί.