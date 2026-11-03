Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, καθώς αστυνομικές αρχές και το FBI εξετάζουν ψηφιακό υλικό παράνομης φύσης. Σε συνέντευξη Τύπου στη Σεμπού των Φιλιππίνων, ο υποστράτηγος της αστυνομίας Γουίλσον Ασουέτα προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη των ερευνών στις συσκευές που κατασχέθηκαν.

«Καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν αρχεία που περιλαμβάνουν διάφορα είδη υλικού που εμπίπτουν στη νομοθεσία κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών (CSEAM)» ανέφερε ο Ασουέτα, προσθέτοντας:

«Το υλικό θα υποβληθεί σε περαιτέρω ανάλυση. Πρόκειται για βίντεο στα οποία εμφανίζονται ανήλικοι άνδρες και γυναίκες, ενώ σε άλλα καταγράφονται ενήλικοι να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις, καθώς και άλλο ρητό περιεχόμενο»

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει την προέλευση των καταγραφών ή την ταυτότητα των εικονιζόμενων προσώπων, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε και στο Μεξικό, όπου εντοπίστηκε δεύτερη ποσότητα υλικού σε αποθηκευτικό χώρο στο Ροσαρίτο.

Η αποκάλυψη του υλικού και τα εμπόδια στην ανάκριση

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν ο γιος του 82χρονου, Τόμας Τζούνιορ, εντόπισε ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του κούτες με ηλεκτρονικές συσκευές, σκληρούς δίσκους και περιοδικά, παραδίδοντάς τα στις αρχές.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ένα σωρό ψέματα» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια ενοχοποίησής του.

Ωστόσο, η μεταφορά του 82χρονου σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στις ΗΠΑ για ασθενείς με άνοια δημιουργεί σοβαρά νομικά κωλύματα. Νομικοί κύκλοι εκφράζουν αμφιβολίες για το αν οι πράκτορες του FBI θα καταφέρουν να λάβουν κατάθεση από τον κατηγορούμενο λόγω των γνωστικών του προβλημάτων.

Παράλληλα, η υπόθεση φέρνει ξανά στην επιφάνεια την επιστολή που είχε λάβει το 2019 η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία περιείχε «ανησυχητικές και βαθιά προβληματικές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα μου» όπως δήλωσε η ίδια, καταγγέλλοντας παράλληλα τη στάση της Scotland Yard που δεν προχώρησε τότε σε περαιτέρω διερεύνηση των ισχυρισμών της πρώην συζύγου του, Ρόσλιν Λάβλες.