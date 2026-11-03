Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (4/11) τη Ρεν εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι άλλος από την 4η νίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη League Phase καθώς έχουν 9 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και ο στόχος είναι την Τετάρτη να κάνουν το 4/4 στην έδρα των Γάλλων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν είναι πιο σημαντικό το ματς με τη Ρεν ή αυτό που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ: «Πριν απαντήσω θα ήθελα να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Ντε Μιγκέλ που έχασε τη ζωή του, στην Τενερίφη και σε όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να κάνουμε rotation. Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και με τη Ρεν και με τον ΠΑΟΚ και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πριν από την διακοπή».

Για τη Ρεν: «Η Ρεν βάζει πολλά γκολ, αλλά και δέχεται. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν καλούς αμυντικούς που χρειάζεται προσπάθεια για να τους νικήσεις, αλλά και καλούς επιθετικούς οπότε πρέπει να είσαι αποτελεσματικός στην άμυνα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε στο επίπεδο, όπως στα άλλα παιχνίδια με Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ήρθαμε για το 4/4 και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».

Για τις αλλαγές που κάνει στην 11άδα: «Δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση, παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις, η επιλογή έχει να κάνει πως προσεγγίζουμε το κάθε παιχνίδι, αλλά και γενικότερα τα επόμενα. Βάζουμε την πιο ανταγωνιστική 11άδα ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε αντιπάλου και για να κάνουμε διαχείριση ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις».

Για την ήττα της Ρεν από τη Νις: «Είμαστε διαφορετική ομάδα από τη Νις. Η Ρεν αλλάζει συστήματα, με δύο ή τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δέχεται γκολ και με τις δύο μορφές, αλλά έχει ποιότητα στην επίθεση. Έχει τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της, που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το γήπεδο μας βάζει στη θέση μας, αποφασίζει την έκβαση του παιχνιδιού . Παίζουμε με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλό μας, αλλά και με όλες τις φιλοδοξίες, γιατί ήρθαμε για το 4/4».