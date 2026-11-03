Η Ουάσιγκτον αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ εντός του Νοεμβρίου, ζητώντας μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στο πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τη Δευτέρα, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ καταδεικνύει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν το Κίεβο, παρά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές άμεσα.