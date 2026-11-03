Με πρόστιμο 12.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ για όσα έκαναν οι οπαδοί του πριν την έναρξη του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Οι «πράσινοι» είχαν κληθεί σε απολογία για σοβαρό φαινόμενο βίας, όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου στις 25 Οκτωβρίου και η τιμωρία που τους επιβλήθηκε, τελικά, είναι πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τις οποίες προκύπτει ότι, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027, άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 56/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Παναθηναϊκός», διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».