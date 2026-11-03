Σε εκλογικούς ρυθμούς κινείται το MEGA, καθώς οι αμερικανικέςενδιάμεσες εκλογές βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Το MEGA προετοιμάζει διαρκή ενημερωτική κάλυψη, με ζωντανές συνδέσεις από τις ΗΠΑ και έκτακτα δελτία καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μεταφέρει στους τηλεθεατές τον παλμό της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Στις 00:30, η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τηΝίκη Λυμπεράκη, στρέφει την προσοχή της στις αμερικανικές κάλπες, αναλύοντας τα πολιτικά διακυβεύματα, τις ισορροπίες που διαμορφώνονται και τη σημασία του αποτελέσματος για την επόμενη ημέρα στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Στις 02:00, στις 03:00, στις 04:00 και στις 05:00, το MEGA θα διακόψει το πρόγραμμά του μεέκτακτα ενημερωτικά δελτία, παρακολουθώντας την καταμέτρηση των ψήφων, τα πρώτα αποτελέσματα και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην παρουσίαση θα βρίσκεται η Αναστασία Μπαλέζντροβα, δημοσιογράφος του MEGA που καλύπτει το διεθνές ρεπορτάζ, σε διαρκή επικοινωνία με τα δημοσιογραφικά δίκτυα και τους ανταποκριτές, μεταφέροντας όλες τις νεότερες πληροφορίες, το κλίμα που διαμορφώνεται, τις πολιτικές αντιδράσεις και τις εξελίξεις που προκύπτουν από τα πρώτα αποτελέσματα.

Στις 05:40, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.