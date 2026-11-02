Για τον τρόπο με τον οποίο η «La Vie en Rose» προστατεύεται από πιθανές απάτες που σχετίζονται με τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας μίλησε ο Νικόλας Μαλακοδήμος, αδελφός της Δήμητρας Κατσαφάδου και πρόεδρος της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, πριν από οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση, ζητείται απευθείας επικοινωνία με την οικογένεια που έχει ανάγκη, ώστε να διαπιστώνεται η αξιοπιστία του αιτήματος. Παράλληλα, τόνισε ότι σκοπός της δημόσιας τοποθέτησής του είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες που προσφέρουν ακόμη και από το υστέρημά τους, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι τα χρήματα να καταλήγουν πραγματικά σε εκείνους για τους οποίους προορίζονται.

«Δεν πέσαμε θύματα γιατί εμείς έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό στην εταιρεία και πριν δώσουμε κάποια χρήματα, ζητάμε απευθείας επαφή με την οικογένεια. Δηλαδή, επειδή γνωρίζουμε πώς γίνεται το πράγμα μετά από 12 χρόνια, και γι’ αυτό βγήκα για να μιλήσω -όχι για να κατηγορήσω κανέναν, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη και ελπίζω να τον κατηγορήσει όπως πρέπει- βγήκα να πω στον κόσμο, επειδή δίνει από το υστέρημά του λεφτά για τα παιδιά αυτά που έχουν ασθένεια και πραγματικά είναι πολύ ντροπιαστικό να εκμεταλλεύεσαι τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να κρίνει ότι εκεί που τα δίνει θα πιάσουν τόπο», σημείωσε ο Νικόλας Μαλακοδήμος στον ΑΝΤ1.

«Εμείς λοιπόν ζητήσαμε να έρθει σε επαφή η διευθύντριά μας, η οποία έχει αναλάβει το πλαίσιο της κοινωνικής λειτουργού, με τις ίδιες της οικογένειες, για να δούμε ότι τα χρήματα θα πάνε στις οικογένειες. Εγώ έχω και μηνύματα για μια περίπτωση κοριτσιού, όπου δεν ίσχυε ο αριθμός και του το είπε η διευθύντριά μου και της είπε “δεν έχω κάποιον άλλο αριθμό”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ», σημείωσε με τη σειρά της η Δήμητρα Κατσαφάδου στο Instagram.